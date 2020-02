Thingnes Bø med Sverige-stikk etter VM-gull: – Fjerdeplass er bra

ANTERSELVA (VG) Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland tok norsk gull på single mixed stafett etter et overraskende rykk av Thingnes Bø.

Ut på nest siste runde gikk Bø ut sammen med Tyskland og Erik Lesser. Men når alle ventet seg en superduell på siste skyting, overrasket Bø. Han rykket fra på vei inn mot siste skyting.

Bø fikk en luke, la press på tyskeren, og smalt så ned alle blinkene.

– Mesterlig gjort, beskrev NRK-ekspert Ola Lunde.

Samtidig bommet Lesser på sitt siste skudd. Dermed kunne Bø kontrollere inn til gull.

– Dette var et gull med stor G i dag. Det var en ønskereprise fra VM i fjor. Jeg har en lagkamerat i Marte som er fantastisk dyktig. Hun har vist styrke i hele mesterskapet, og det er betryggende å ha henne på laget, sier Thingnes Bø til VG.

Nå har hun tatt medalje på alle distanser til nå i mesterskapet.

– Målet var å ta en individuell gullmedalje og nå sitter jeg her med tre gull og to bronser. Det er jo mer en kunne håpet på, og så er det to distanser igjen. Det er bare kjempemoro, sier Olsbu Røiseland til VG.

– Jeg tror hun kan klare å ta to medaljer til, legger Bø til.

TOK GULLET: Marte Olsbu Røiseland gir Johannes Thingnes Bø en god klem etter at gullet var sikret. Foto: Jostein Magnussen

Stikk til Sverige

Frankrike ble nummer tre og Sverige ble nummer fire. Etter rennet fikk Thingnes Bø spørsmål om han savnet Sverige i medaljekampen. Han svarte at fjerdeplass var bra - og kom senere med et stikk til nabolandet.

– Men du hadde ikke vært fornøyd med en fjerdeplass?

– Nei, men vi er jo nordmenn, svarte Thingnes Bø og lo.

Startet offensivt

Røiseland startet stafetten offensivt og gikk ifra feltet på den første runden. På første skyting trengte hun kun ett ekstraskudd, og hang helt med i teten. På andre skyting satt absolutt alt, og hun sendte Bø ut i tet.

Han klinket til, og Norge fikk en ledelse, men på sin siste skyting ble det trøbbel. Hele tre ekstraskudd måtte til før Bø fikk ned alle blinkene, og plutselig var Sveits og Sverige oppe i tet med Norge.

På Røiselands andre etappe kom også Italia med Dorothea Wierer opp til Norge, i følge med Tyskland. Dermed stod fem nasjoner på standplass og kjempet om gull. Wierer sprakk fullstendig og fikk strafferunde, mens Norge, Tyskland og Sveits gikk ut i tet på siste etappe.

På første skyting smalt Erik Lesser for Tyskland, og Johannes Thingnes Bø, ned alle fem blinkene kjapt, mens Sveits forsvant.

Så la Bø inn rykket, smalt ned alle blinkene, og sikret et norsk gull.

Publisert: 20.02.20 kl. 15:49

