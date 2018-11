HAR SKVÆRET OPP: Vetle Sjåstad Christiansen fotografert under treningsleiren i Trysil hvor skiskytterne har forberedt seg til sesongåpningen i helgen og verdenscupstarten i Pokljuka. Foto: Jostein Magnussen

Sjåstad Christiansen: – Ble dritforbannet på skiskytterforbundet

TRYSIL (VG) Vetle Sjåstad Christiansen (26) innrømmer at han ble «dritforbannet og dritsur» på Norges Skiskytterforbund da han ikke fikk gå IBU-cup etter at han ble frisk.

Etter å ha brukt lang tid på å komme tilbake etter at han hadde trent og konkurrert med rhinoviruset i kroppen i 2015/2016-sesongen, hevder Sjåstad Christiansen at han hadde en muntlig avtale med skiskytterforbundet om å få konkurrere på det nest øverste nivået, IBU-cupen.

– Jeg sa fra etter jul at «nå er jeg klar», men jeg ble ikke tatt ut. Da var jeg plutselig en 3. – 4. reserve. «Heldigvis» ble fem løpere syke, så jeg fikk jo gå likevel og gikk inn og «pallet» i IBU-cupen og fikk gå verdenscup helgen etter. Det var irriterende at de ikke holdt det de lovet, sier Sjåstad Christiansen og innrømmer at avgjørelsen provoserte ham.

– Jeg ble dritforbannet og dritsur. Jeg er ikke den hissigste gutten, men pappa (Georg) – som er litt mer aggressiv enn meg – klikket jo. Det ble noen e-poster og telefonutvekslinger som ikke egner seg på trykk, sier 26-åringen.

Ingenting fristet

Landslagssjef Per Arne Botnan i skiskytterforbundet vet ikke hva som ble lovet Sjåstad Christiansen eller ikke, men konstaterer at det er tøff kamp om plassene når du skal ut og representere Norge.

– På generelt grunnlag så er det slik at hvis du skal gå IBU-cup så kvalifiserer du deg gjennom prestasjoner i norgescupen. Og er det mange som har gode resultater i IBU-cup så skal det en del til for å erstatte dem, sier Botnan.

Før helgens sesongåpning på Sjusjøen kan Sjåstad Christiansen le av episoden, men han innrømmer at han en periode telte på knappene.

– Rett etter sykdomsperioden innså jeg at det kom til å ta lang tid å komme tilbake i toppen. Det er ikke gøy i det øyeblikket du innser at du må gjennom en to år lang opptreningsfase. Det er ingenting som frister. Jeg er en oppegående fyr og kan lykkes på andre fronter i livet, men jeg tok en runde med meg selv og snakket med familie og venner og bestemte meg for å gyve løs på treningen. Det var utfordrende, men jeg lærte veldig mye om meg selv av det. Jeg er ikke glad for at jeg måtte gjennom det, men jeg har blitt litt klokere.

– Måtte si ja til landslaget

– Du er tilbake på elitelandslaget nå. Var det en enkel avgjørelse?

– Det var ikke det i fjor da jeg fikk tilbud om plass på rekruttlandslaget. En stor del av meg ville fortsatt gå for Team Mesterbakeren (privatlag). Jeg trivdes godt i det miljøet og med den filosofien i gruppen som var offensiv og sultne. Men jeg følte at for å få nok tilbud med renn og konkurranser så var jeg nesten nødt til å takke ja til rekruttlandslaget. Jeg angrer ikke på det nå som jeg er på elitelaget, men det var ikke gitt på forhånd, sier Sjåstad Christiansen.

26-åringen hadde en god sesong i fjor og vant IBU-cupen. Etter en nær perfekt sesongoppkjøring med få sykedager, håper Sjåstad Christiansen å kunne hevde seg.

– Jeg har fått gjort det jeg hadde tenkt å gjøre og tatt noen grep på trening og i livet generelt. Jeg er kjempefornøyd og har forventninger til meg selv. Hvor bra det blir vet jeg ikke her og nå.

– Du har vært talentfull lenge. Er det ikke på tide at du slår ut i «full blomst»?

– Det var på tide for fire år siden, så det er jaggu meg på tide nå. Jeg gleder meg. Det blir en spennende sesong med oss på laget med nye rammer uten Emil (Hegle Svendsen) og Ole (Einar Bjørndalen) som vi kan lene oss tilbake på. Vi er bare nødt til å ta ansvar rett og slett. Vi må bli voksne.

