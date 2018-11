Eckhoff åpnet med overlegen seier: - Jeg kommer til å få skikkelig kjeft

2018-11-24

SJUSJØEN/OSLO (VG) Tiril Eckhoff (28) erget seg over bom på det siste skuddet, men utklasset likevel konkurrentene på Sjusjøen.

Den liggende skytingen var prikkfri, men en bom på det siste stående skuddet gjorde at seieren kunne blitt truet. Men konkurrentene benyttet seg ikke av muligheten.

Tyskerne Franziska Hildebrand og Karolin Horchler ble nummer to og tre - 46,4 og 1.01,8 bak den suverene Eckhoff.

– Det var et bra løp, men jeg kommer til å få skikkelig kjeft for det siste skuddet, sier Eckhoff til NRK og utdyper overfor VG.

– Patrick (Oberegger, trener) er veldig på at man skal fullføre hele serien og det siste skuddet kom litt fort. Jeg hørte at han sukket på standplass da jeg gikk ut på siste runde. Da lo jeg litt fordi jeg skjønte at han ikke ville være helt fornøyd. Jeg hørte bare «aaaaahhh», sier Eckhoff og ler.

Takket vært tempoet i sporet endte hun som vinner med et hav ned til utfordrerne.

– Jeg var ikke nervøs i dag, men gledet meg til å komme i gang. Det er positivt. For første gang starter jeg sesongen uten å komme skeis ut, og jeg tror det er et av de beste løpene jeg har gjort her, sier Eckhoff.

Under sesongåpningen i fjor endte hun på 16. plass.

– Jeg vet at det blir tøffere i verdenscupen, men jeg gleder meg til å slippe litt opp på treningen og få noen dager hjemme før vi går i gang. Da skal jeg forhåpentligvis være i bedre slag når verdenscupen går i gang i Pokljuka.

Eckhoff imponerte også under langrennsåpningen på Beitostølen sist helg hvor hun ble nummer fire på sprint.

– Det er tyngre å gå med gevær altså. Det var en brutal sisterunde, sier Eckhoff.

Tyske Vanessa Hinz ble nummer fire foran Ingrid Landmark Tandrevold. Sistnevnte bommet to ganger, men gikk nest raskest i sporet bak Eckhoff.

– Det var et ok løp. Litt klønete på standplassen, sier Tandrevold, som holdt på å krasje på standplass.

I morgen venter fellesstart.

Verdenscupen starter i Pokljuka 6. desember.

