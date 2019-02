Marte Olsbu Røiseland med seier nummer tre: – Fantastisk

Marte Olsbu Røiseland slo knockout på konkurrentene i de gamle OL-løypene i Soldier Hollow. Dermed vant sørlendingens sesongens tredje verdenscuprenn – og blir en av favorittene under VM i Østersund.

Publisert: 14.02.19 20:04 Oppdatert: 14.02.19 20:46







28-åringen banket ned alle 10 blinkene på standplass og økte farten kraftig på slutten av de 7,5 kilometerne i Utah. Den siste skytingen var svært imponerende. Røiseland var 21 sekunder bak Kaisa Mäkärainen til stående skyting, men gikk ut 11 sekunder foran finnen.

– Det var tungt, og man kjente virkelig høyden. Så jeg er virkelig glad for at jeg skjøt ti treff. Jeg brukte en del tid på stående, men det var absolutt verdt det. Jeg har avslutta serien litt for tidlig før denne sesongen, men i dag er jeg fornøyd med at jeg fullførte, sier Røiseland til NRK.

– For en avslutning. En helt egen klasse, kommenterte kanalens mangeårige skiskytterekspert Ola Lunde.

les også Eckhoff tok etterlengtet seier: – En stor dag for meg

– Utviklingen hennes er fantastisk. Hun får betalt for hard jobbing over veldig mange år.

Sterke Mäkäräinen hadde ingen mulighet til å følge den norske jenta i 1665 meter over havet i det amerikanske høyfjellet. Hun ligger nå som nummer tre i verdenscupen sammenlagt.

Olsbu Røiseland tok to OL-sølv i fjorårets OL og har vokst ytterligere denne sesongen. Seieren i USA fulgte opp de to seirene i Nove Mesto i desember. I Tsjekkia vant hun både sprinten og jaktstarten. Det var hennes aller første triumfer i verdenscupen.

les også Olsbu Røiseland vant thriller mot Wierer

Nå bygger forventningene seg opp før VM-starten i Østersund 7. mars. Marte Olsbu Røiseland er verdensmester i stafett fra Holmenkollen for tre år siden, men har ikke ebdre enn 7. plass individuelt i VM.

Tiril Eckhoff klarte ikke å følge opp seieren på normaldistansen i Canada i forrige uke. Løpet ble ødelagt av tre bom på første skyting og den norske verdensmesteren endte helt nede på 41. plass.

– Det er et dårlig skirenn av meg, men jeg får ta med meg det jeg gjorde sist uke. Jeg unner hvert fall Marte seieren i dag, sier Eckhoff til NRK.

Heller ingen av de andre norske jentene klarte å hevde seg blant de 20 beste. Synnøve Solemdal og unge Thekla Brun-Lie gjorde begge et brukbart renn og endte som nummer 25 og 26.

les også Johannes Thingnes Bø tok sin 12. seier i vinter: – Jeg tok det som trening

Fredag går Johannes Thingnes Bø og herrene går sin sprint i Solider Hollow. Nettopp her tok Ole Einar Bjørndalen alle fire OL-gull i skiskyting i 2002.

1. Marte Olsbu Røiseland, Norge 19.47,6

2. Kaisa Mäkärainen, Finland +11,5

3. Franziska Hildebrand, Tyskland +21,4

4. Monika Hojnisz, Polen +23,9

5. Anastasia Kuzmina, Slovakia +28,2

————

25. Synnøve Solemdal, Norge +1.40,7

26. Thekla Brun-Lie +1.42,1

35. Ingrid Landmark Tandrevold +2.02,8

41. Tiril Eckhoff, Norge +2.21,2

61. Emilie Ågheim Kalkenberg, Norge 3.11,7

Sjekk Marte Olsbu Røiselands første verdenscupseier.