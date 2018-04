GULL I BLIKKET: Sebastian Samuelsson har tilnavnet «Silver-Sebbe» etter sensasjons-sølvet i Sør-Korea. I fremtiden kommer han til å gå for seier. Foto: MURAD SEZER / X90138

Sebastian Samuelsson langer ut mot IBU og president Anders Besseberg

Publisert: 11.04.18 16:07

«Silver-Sebbe» krever nytt lederskap i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) – og er klar på at den norske presidenten Anders Besseberg ikke kan fortsette.

Den 21 år gamle svenske skiskytteren fikk sitt virkelige gjennombrudd da han tok sølv i Pyeongchang , og har siden også gjort seg bemerket ved å tale IBU midt imot. Han var blant dem som boikottet verdenscupavslutningen i Russland , og nå tar han på ny til motmæle.

Det skjer etter at dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov kom med svært alvorlige anklager rettet mot IBU nesten samtidig som IBU var gjenstand for en politirazzia . Det er enn så lenge ikke bekreftet at de to hendelsene har en direkte sammenheng.

– Du ønsker nytt lederskap i IBU ...

– Ja, og fremfor alt (president Anders) Besseberg. Han har fått mange sjanser, men har ikke gjort noen ting. Det viser at han ikke er kapabel til å ta tak i problemene, og da må man bytte ut lederskapet, utdyper «Silver-Sebbe» overfor VG, og legger til at han ikke kan skjønne hvordan en person kan sitte i samme verv i så lang tid (fra 1992) når han har utvist det lederskapet han har gjort.

72 år gamle Anders Besseberg har ikke besvart VGs henvendelser.

Samuelsson har vært blant de kritikerne til hvordan IBU har opptrådt i kjølvannet av McLaren-rapporten. Han mener organisasjonen har et antidoping-problem.

– Det har kommet frem en hel del med tanke på Sotsji og McLaren-rapporten, og jeg mener at IBU ikke har tatt problemene på alvor. De har fortsatt som tidligere, arrangert verdenscup i Russland og ikke hørt på oss aktive utøvere som ønsker skjerpede regler. Det er kjedelig, sier han, som har fått ros for å ha en så sterk stemme i saken.

– Jeg er overrasket, men også litt glad for den positive feedbacken. Det viktigste er likevel å stå opp i kampen for en ren idrett, sier Samuelsson, og fortsetter:

– Jeg synes det er synd at ikke flere står frem og sier tydelig at de vil ha en ren idrett, men jeg skjønner at det er komplisert også. Se på Johannes (Thingnes Bø) som kjempet om verdenscupkula. Hadde han ikke dratt til Russland, ville han ikke hatt sjanse på sammenlagtseieren, og så er det også mye penger i spill. Det er kjedelig at IBU har den makten, mener Samuelsson.

Han håper i det lengste at de alvorlige anklagene til Rodtsjenkov ikke stemmer, men at det er viktig å komme til bunns i saken.

– Og dersom anklagene stemmer?

– Da kommer jeg til å føle meg veldig forrådt. Om det stemmer, har vi så store problemer i internasjonal skiskyting at jeg ikke helt vet hvordan de skal løses. Da er den en ekte skandale, sier han.

