IBU-PRESIDENT: Anders Besseberg er under etterforskning i forbindelse med at russiske dopingsaker skal være skjult. Foto: Magnar Kirknes

Østerriksk politi: Etterforsker korrupsjon på 2,3 mill.

Publisert: 12.04.18 11:07 Oppdatert: 12.04.18 11:33

MÜNCHEN/OSLO (VG) Østerriksk politi opplyser torsdag at de etterforsker mulige bestikkelser på i alt 2,3 mill. kroner - og at en fellende dom om korrupsjon kan gi opptil fem års fengsel.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Østerrikes svar på Økokrim torsdag.

Det ble onsdag kjent at Anders Besseberg, president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), etterforskes for å ha skjult russisk doping. VG vet at det gjelder i alt 65 utøvere siden 2011. Besseberg benekter at han har gjort noe galt.

– Jeg kan ikke gå i detaljer når det gjelder avhørene. Men de har avhørt meg og de etterforsker saken, bekrefter Besseberg overfor VG. Han ble avhørt både tirsdag og onsdag i Norge.

Det har de siste dagene vært politi-razziaer både ved IBU-hovedkvarteret i Østerrike og i Norge. Norske Økokrim bekreftet onsdag at de har gitt bistand til østerriksk politi i etterforskningen av saken. Østerriksk politi opplyser nå at det også har vært razzia i Tyskland.

Etterforskningen går på at IBU ikke har reagert tilstrekkelig på informasjon om doping - og at bestikkelser på 2,3 mill. kroner til gjengjeld er «lovet eller akseptert», heter det i torsdagens pressemelding fra det som heter «Zentrale Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption» - og som ligger i Wien.

Østerriksk politi melder nå at etterforskningen gjelder både doping, svindel relatert til doping og «gaver akseptert av tjenestemenn».

Etterforskningen er konkret knyttet VM i skiskyting i Hochfilzen i 2017, men korrupsjonspåstandene går tilbake til 2012, ifølge pressemelding fra østerriksk Økokrim.

Franske Le Monde skrev onsdag om en episode fra 2013. Det er varsleren Grigorij Rodtsjenkov som har fortalt at han så en diskusjon om hvor mye penger de kunne få i en liten dokumentveske. Påstanden som kommer fram i en WADA-rapport, er at Besseberg og IBU ble betalt for å «forsvare russiske interesser».

Østerrisk politi opplyser også at de undersøker påstander om bedrageri på drøyt 330 000 kroner. Der er strafferammen opptil tre års fengsel.

Ifølge pressemeldingen gjelder etterforskningen «funksjonærer i IBU og ledere og idrettsutøvere i det russiske skiskytterlaget».

Detaljer om enkeltpersoner i etterforskningen blir ikke gitt på det nåværende tidspunkt i etterforskningen, heter det.

