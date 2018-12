I SLAG: Aldri før har Johannes Thingnes Bø startet en sesong bedre. Han har vunnet fem av vinterens syv verdenscuprenn. Foto: Jostein Magnussen

Reimdrama til tross - tidenes sesongstart for Johannes Thingens Bø

SKISKYTING 2018-12-22T14:32:32Z

Johannes Thingnes Bø (25) forsvarte sprintseieren fra torsdag på lørdagens jaktstart. Storebror Tarjei (30) gikk seg opp fra 8. til 3. plass.

Publisert: 22.12.18 15:32 Oppdatert: 22.12.18 16:14

Dermed ble det en strålende dag for Norge og brødrene Bø i tsjekkiske Nove Mesto lørdag.

På jaktstarten holdt Johannes Thingnes Bø unna og vant foran russiske Aleksandr Loginov, mens Tarjei Bø gikk seg opp fra 8. til 3. plass. Han endte til slutt 23,9 sekunder bak lillebror.

– Det var veldig artig å se at de to kjempet om seieren der, sier tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen for NRK.

Yngstebror Bø, Johannes, altså, har nå vunnet fem av de første syv rennene i denne vinterens verdenscup.

Aldri før har 25-åringen startet en sesong bedre.

– Det var som planlagt. Jeg visste jeg ikke kom til å skyte fullt (fire bom), knakk reimen min på omkledningsrommet i dag og det var litt kaos. Men det gikk fint til slutt, sier Thingnes Bø til NRK.

– Hva var det som var kaos?

– Armreimen brakk da jeg skulle kle på meg, og så hadde vi brukt opp reserven. Jeg endte opp med å gå med Synnøve (Solemdal) sin, svarer han, og sier det er «kjekt» at også storebror Tarjei kom på pallen.

Thingens Bø har nå 24 verdenscupseirer, to VM-gull og ett OL-gull, men 25-åringen bryr seg ikke baaare om hvordan det går i sporet og på standplass:

Hans nemesis Martin Fourcade har hatt en varierende start på sin sesong. Forrige sesongs verdenscupvinner kan imidlertid si seg veldig fornøyd med dagens løp.

Franskmannen gikk seg opp fra en 43. til en 5. plass.

Erlend Bjøntegaard endte på 9. plass, mens Vetle Sjåstad Christiansen måtte ta til takke med 20. plass. Henrik L’Abée Lund endte tre plasser bak der igjen.