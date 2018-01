Norge-opptur tross svak skyting: – Vi kan kjempe om medalje i OL

Publisert: 13.01.18 15:43

RUHPOLDING/OSLO (VG) De norske skiskytterjentene kunne tatt både pallplass og seieren, men svak skyting sørget for at Norge ble nummer fire. Likevel, det ble en opptur for de norske kvinnene.

Fredag gjorde det norske herrestafettlaget rent bord i Tyskland , og gikk inn til en suveren seier. Det norske kvinnelaget klarte ikke å gjenskape bedriften lørdag, men det var likevel klar bedring å spore.

Marte Olsbu inntok rollen som ankerkvinne på lørdagens stafett, sammen med Synnøve Solemdal , Tiril Eckhoff , Ingrid Landmark Tandrevold og gikk inn til 4. plass på kvinnenes skiskytterstafett.

Tyskland sørget for hjemmejubel med sin seier, mens Italia sikret 2.-plassen. Sverige kapret den tredje og siste pallplassen, foran den norske kvartetten.

Til syvende og sist var det ekstraskuddene som skilte klinten fra hveten. Norge brukte ekstraskudd på syv av åtte skytinger, noe som viste seg å bli kostbart.

– Vi er et ekstraskudd fra pallen og er sammen om dette som et lag. At noen bruker et ekstraskudd er sånn som skjer. Noen ganger går det inn, noen ganger går det ikke inn. Jeg tror uansett vi skal være fornøyde med en 4. plass, sier Eckhoff.

– Jeg tror vi er på skuddhold for en medalje, det tror jeg. Alt er mulig, legger hun til.

Svak skyting, men klar forbedring

Torsdag ble Marte Olsbu Norges beste med 26. plass på intervallstarten i Ruhpolding.

I dag tok på seg all skyld da pallplassen glapp. Olsbu måtte bruke to ekstraskudd da hun kjempet om seieren på siste skyting.

– Det ble et rotterace hvor jeg kanskje overvurderte meg selv, og det fikk jeg svi for på stående skyting. Det var bittert at jeg skulle bomme to skudd der. Der røyk pallplassen og det var kjedelig. Et lag er aldri bedre enn den dårligste, er det ikke det man sier? Jeg gjorde mitt aller beste, og det var dette jeg fikk til i dag, sier Olsbu.

Tiril Eckhoff, som ble nummer 58 på intervallstarten, insisterte i etterkant på at hun var en medaljekandidat til OL , og fikk en liten revansj lørdag.

– Personlig er jeg fornøyd. Jeg tok innpå teten og følte jeg gikk en god etappe mot flere sterke jenter, sier Eckhoff til VG.

Det var Solemdal som åpnet ballet for Norge, og hun åpnet med å skyte fullt hus, før hun måtte ta i bruk et ekstraskudd på andre skyting. Tiril Eckhoff måtte bruke to ekstraskudd fordelt på to skytinger, men hun var lynrask i sporet.

Landemark Tandrevold gjorde som Eckhoff og brukte to ekstraskudd på sine to skytinger.

Ved siste etappe var Norge på 6. plass, og ankerkvinne Marte Olsbu bommet fire ganger på sine to skytinger, og det endte med norsk 4. plass.

Likevel, 26 dager før første OL-øvelse i skiskyting, ble det en sårt tiltrengt opptur for norsk skiskyting på kvinnesiden.

– Vi kan kjempe om medalje på OL-stafetten. Dette er en kjempeopptur, kommenterte NRK-ekspert Ola Lunde.