TØFF DAG: Tarjei Bø tok til tårene da han forklarte skuffelsen etter å ha tapt en medalje på jaktstarten. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Lillebror Bø skjøt bort gullet - storebror Bø gråt etter tapt bronse

ÖSTERSUND (VG) Det var stang ut for Bø-familien søndag: Johannes Thingnes Bø (25) rotet bort jaktstart-gullet på siste skyting, mens Tarjei Bø (30) tapte kampen om bronsen.

Publisert: 10.03.19 17:02 Oppdatert: 10.03.19 18:18







RESULTATER: JAKTSTART, SKISKYTTER-VM: 1. Dmytro Pidrutsjnyj (2 strafferunder) 31:54,1 2. Johannes Thingnes Bø (5) +8,3 3. Quentin Fillon Maillet (3) +17,7 4. Tarjei Bø (1) +18,1 5. Martin Fourcade (2) +27,8 ... 15. Erlend Bjøntegaard (5) +1:43,5 23. Vetle Sjåstad Christensen (4) +2:00,2 Vis mer vg-expand-down

– Jeg var ikke helt i modus. Jeg begynner å tenke litt mer nå gjennom hva som egentlig skjedde der. Jeg ledet jo med et hav og jeg tror faktisk ikke jeg er bedre enn det jeg er på stående om dagen. I ettertid har jeg vært sur fordi gullet glapp. Sølv i VM er bra, men når du ser hvordan løpet blir så skjønner alle hvorfor jeg er misfornøyd, sier Thingnes Bø til VG.

Thingnes Bø, som vant gårsdagens sprint og torsdagens mixed stafett, gikk inn til siste skyting med rundt ett minutts forsprang til fem løpere som fulgte bak.

Sprekk ga overraskende vinner

Der Thingnes Bø bommet hele tre ganger. Dermed gikk han ut 15 sekunder bak Dmytro Pidrutsjnyj.

Thingnes Bø klarte ikke å ta igjen Pidrutsjnyj på sisterunden. I mål var han 8,3 sekunder bak ukraineren.

Pidrutsjnyj ble nummer fire på gårsdagens sprint - det var hans beste resultat før dagens overraskende gull. Han har aldri før vært på pallen.

les også Sjekk den statistikken: Thingnes Bø er foran Bjørndalen

Tarjei Bø gråt

Tarjei Bø tok til tårene etter at bronsen glapp i spurten mot Quentin Fillon Maillet.

– Det er en kjip følelse å ikke få det til helt slik jeg ønsker. Jeg er skuffet. Det er tungt å svelge nå. Jeg bommet på det siste skuddet. Ikke fikk jeg medalje heller, så det var dårlig betalt, sier Tarjei Bø til VG.

Han ble trøstet av lillebror i målområdet og måtte ha litt tid for seg selv etter løpet.

– Det var maks uflaks for Tarjei. Jeg var bare helt «rævva» på siste stå, sier Johannes Thingnes Bø om broren. Jeg tror Pidrutsjnyj skulle ha fått kjørt seg på sisterunden dersom Tarjei hadde unngått strafferunden.

Vant verdenscupen

Et plaster på såret for Bø-familien er at Thingnes Bø avgjorde verdenscupen sammenlagt.

– Det er litt blandede følelser. Jeg er jo glad og stolt, det har vært et stort mål for meg lenge, sier Stryn-mannen.

25-åringen har hatt en fantastisk sesong og vunnet 13 ganger i vinter. Likevel ble oppladningen til VM krevende etter svake resultater i Canada og USA grunnet dårlig stående skyting.

Erlend Bjøntegaard ble nummer 15. Vetle Sjåstad Christensen endte på 23. plass.

PS! Neste øvelse er onsdag for herrene. Da er det 20 kilometer.

Trolig smakte Eckhoffs sølv bedre enn Thingnes Bøs: