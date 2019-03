Johannes Thingnes Bø sprakk totalt: - Dumt å gi bort VM-gull på den måten

ÖSTERSUND (VG) Johannes Thingnes Bø (25) rotet bort jaktstart-gullet til Dmytro Pidrutsjnyj (27) på siste skyting.

Publisert: 10.03.19 17:02 Oppdatert: 10.03.19 17:45







RESULTATER: JAKTSTART, SKISKYTTER-VM: 1. Dmytro Pidrutsjnyj (2 strafferunder) 31:54,1 2. Johannes Thingnes Bø (5) +8,3 3. Quentin Fillon Maillet (3) +17,7 4. Tarjei Bø (1) +18,1 5. Martin Fourcade (2) +27,8 ... 15. Erlend Bjøntegaard (5) +1:43,5 23. Vetle Sjåstad Christensen (4) +2:00,2 Vis mer vg-expand-down

– Jeg går jevnt hardt hele løpet og kjører på under fjerderunden også. Jeg «gutset» litt med dårlige bein, men jeg føler ikke det er det som hemmer meg. Det er dumt å gi bort VM-gull på den måten, sukker Thingnes Bø til NRK.

Thingnes Bø, som vant gårsdagens sprint og torsdagens mixed stafett, gikk inn til siste skyting med rundt ett minutts forsprang til fem løpere som fulgte bak.

les også Eckhoff beklaget tyvtriks: – Jeg var litt ufin

Der Thingnes Bø bommet hele tre ganger. Dermed gikk han ut 15 sekunder bak Dmytro Pidrutsjnyj.

– Dårlig periode

Thingnes Bø klarte ikke å ta igjen Pidrutsjnyj på sisterunden. I mål var han 8,3 sekunder bak ukraineren.

Pidrutsjnyj ble nummer fire på gårsdagens sprint - det var hans beste resultat før dagens overraskende gull. Han har aldri før vært på pallen.

– Jeg føler jeg er inne i en dårlig periode. Jeg skyter ikke på samme måte som tidligere i vinter. Jeg tør ikke å stoppe opp nå, og går bare videre fordi jeg er redd for at negative tanker skal komme, sier Thingnes Bø til NRK.

les også Sjekk den statistikken: Thingnes Bø er foran Bjørndalen

Quentin Fillon Maillet tok bronsen etter å ha spurtslått Tarjei Bø.

– Det er en kjip følelse å ikke få det til helt slik jeg ønsker. Jeg er skuffet, sier Tarjei Bø til VG.

Brødene har skal først ta en skikkelig prat i kveld.

– Vi har ikke vekslet så mange ord ennå. Han er skuffet og jeg er skuffet. Da er det best å vente litt, sier Bø.

Vant verdenscupen

Et plaster på såret for Bø-familien er at Thingnes Bø avgjorde verdenscupen sammenlagt.

– Jeg er glad for det, sier Stryn-mannen.

25-åringen har hatt en fantastisk sesong og vunnet 13 ganger i vinter. Likevel ble oppladningen til VM krevende etter svake resultater i Canada og USA grunnet dårlig stående skyting.

Erlend Bjøntegaard ble nummer 15. Vetle Sjåstad Christensen endte på 23. plass.

PS! Neste øvelse er onsdag for herrene. Da er det 20 kilometer.

Trolig smakte Eckhoffs sølv bedre enn Thingnes Bøs: