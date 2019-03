FEM BOM: TIril Eckhoff bommet hele 5 ganger på sine tjue skudd. Foto: Jostein Magnussen

Norsk sprekk på svensk jubeldag i Östersund

ÖSTERSUND (VG) Tross to individuelle VM-sølv på to øvelser, klarte ikke de norske jentene å kjempe om pallen på normaldistansen i Östersund. I stedet ble det svensk hjemmejubel.

Tiril Eckhoff bommet to alt på første skyting, Marte Olsbu Røiseland bommet to på tredje og Ingrid Landmark Tandrevold bommet én på hver av de tre første skytingene. Synnøve Solemdal skjøt best og «klarte seg» med to bom, men hadde for svak fart i sporet til å kjempe om pallen.

Dermed klarte ingen av dem å følge opp den gode VM-starten, med gull på mixed-stafett og sølv på både sprint (Tandrevold) og jaktstart (Eckhoff).

Til sammen bommet de fire norske jentene 14 ganger på 80 skudd. Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske - på en foreløpig 15. plass.

Til slutt var det Hanna Öberg som kom inn på siste skyting uten en eneste bom. Hennes lagvenninne Mona Brorsson bommet fire i liknende situasjon på søndagens jaktstart, men OL-mesteren fra samme distanse i fjor holdt hodet kaldt.

Og fylte sitt fjerde fulle hus foran ekstatiske hjemmefans.

– Da jeg kom inn til siste skyting, tenkte jeg at jeg skulle vise at det var jeg som var olympiske mesterinne, sier Öberg til NRK.

Vitozzi fylte alle fire hus, men klarte ikke matche Öbergs fart i sporet. Braisaz bommet på tredje skyting, og de to utfordrerne ser ut til å ende på henholdsvis sølv- og bronseplass.

Det ble svensk seier.

Og nordmennene var sjanseløse.