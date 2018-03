NÅDDE OL-MÅLET: Johannes Thingnes Bø fotografert under fellesstarten i Pyeongchang. Skiskytteren nådde sitt OL-mål og reiste hjem med ett individuelt gull. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Thingnes Bø: – OL trenger en forandring nå, før det er for sent

Publisert: 08.03.18 16:34 Oppdatert: 08.03.18 16:59

Skiskytter Johannes Thingnes Bø (24) liker ideen om et nytt OL på norsk jord.

24-åringen, som reiste fra OL i Pyeongchang med gull på normalen og to sølvmedaljer på stafetten og mix-stafetten, er født i 1993 og var ett år forrige gang Norge var vertskap for OL på Lillehammer i 1994.

Thingnes Bø ser gjerne at Norge samler seg om en OL-søknad med tanke på å arrangere mesterskapet i 2026.

VG kunne torsdag melde at Lillehammer vil søke OL og arrangere lekene i hele landet.

– OL trenger en forandring nå, før det er for sent. OL er blitt en pengebinge der økonomien går foran folkefesten. Det er pengesterke nasjoner i østen som dessverre «trumfer» folkefesten som kunne blitt skapt i de landene hvor interessen for vintersport er skyhøy, sier Thingnes Bø til VG.

– Kostnadene vesentlig

Han er klar på at forandringen også må skje på utgiftssiden.

– Kostnadene er vesentlig, og der syns jeg Norge skal vise vei for å få til en forandring i OL. For meg blir det helt feil at det bare er to nasjoner som har råd til å søke om OL. Dette er et arrangement som alle vintersportnasjoner skal ha mulighet til å søke, og da må kostnadene ned.

- I 2026 er du 32 år og kanskje fortsatt aktiv skiskytter?

- Ja, og det ville vært en fantastisk «gulrot» å kunne se fram til et OL på «hjemmebane». Jeg bare håper alle vil se verdien av gjenbruk slik at idretten og folkefesten kan komme først. Det er tross alt dét OL handler om.

Johannes Thingnes Bø har i en årrekke bodd på Lillehammer, men har nå sin base i Oslo. Han var «læregutt» under OL i Sotsji i 2014.

Iversen: «Billig» folkefest

Emil Iversen (26) ble nummer ti på femmila i OL i Pyeongchang. Han skal gå femmila i Holmenkollen kommende lørdag.

Under et OL i i 2026 vil han være 35 år.

– Det er veldig på tide at Norge arrangerer OL igjen. Det vil være en ære for alle nordmenn. Vi kunne gjort det til en folkefest, som ikke trenger å koste så mye, sier Iversen til VG.

Han ble nummer åtte på sprinten i Sør-Korea.

– Kanskje jeg får trent nok hurtighet til å henge med Klæbo da, sier Iversen om 2026.