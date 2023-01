FLAGGDAG: Tiril Eckhoff står med 29 verdenscupseirer på øverste nivå. Den foreløpig siste kom på jaktstarten i Holmenkollen i mars i fjor hvor dette bildet ble tatt.

Tiril Eckhoff garanteres landslagsplass neste sesong

Tiril Eckhoff (32) er garantert en plass på skiskytterlandslaget neste sesong selv om hun ikke skulle komme til start i et eneste renn denne sesongen.

Det bekrefter landslagssjef Per-Arne Botnan i skiskytterforbundet overfor VG.

– Skulle det bli slik at hun ikke får gå noen renn i vinter så vil hun likevel få en plass på vårt elitelag basert på hennes resultater fra fjorårssesongen. Tiril skal ikke miste plassen sin på landslaget, sier Botnan.

Etter å ha trøblet i starten avsluttet Tiril Eckhoff fjorårssesongen på imponerende vis med tre verdenscupseirer og OL-gull på mixstafetten, sølv på fellesstarten og bronse på jaktstarten i Beijing.

Hun rundet av sesongen med med to seirer av tre mulige hjemme i verdenscupavslutningen i Holmenkollen - så kom smellen.

Eckhoff fikk corona, slet med ettervirkningene og måtte ta en pause.

– Jeg gikk på en smell. Jeg slet med søvnen og var utslitt, rett og slett, har hun tidligere fortalt VG.



Etter flere måneder uten trening i sommer og høst hadde hun et mål om å komme seg til VM i Oberhof i februar, men mesterskapet kom for tidlig for 32-åringen.

Garantien om en landslagsplass fra Norges Skiskytterforbund kan også ses på som en slags forsikring, at Eckhoff ikke behøver å stresse for å komme tilbake.

– Når hun blir friskmeldt av vårt helseteam så vil hun få en plass på vårt lag, så får hun bruke den tiden som trengs, konstaterer landslagssjef Per-Arne Botnan.

Tiril Eckhoff er den mestvinnende norske skiskytteren på kvinnesiden med 29. seirer på øverste nivå. Det er én mer enn Tora Berger.

Bare fire kvinner har opp gjennom årene vunnet mer enn Eckhoff. Det er Uschi Disl (30 seirer), Magdalena Neuner (34 seirer), Darja Domratsjeva (34 seirer) og Magdalena Forsberg (42 seirer).