I RETTEN I HØST: Anders Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i mer enn to tiår. Her er han hjemme på gården i Vestfossen i 2018.

Besseberg føler seg forhåndsdømt: − Belastende for privatlivet

PILESTREDET, OSLO (VG) Tidligere IBU-president Anders Besseberg (77) kjenner seg ikke igjen i det bildet som er skapt av ham etter påstandene om grov korrupsjon.

Kortversjonen Anders Besseberg (77), tidligere president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), er tiltalt for grov korrupsjon.

Økokrim anklager Besseberg for å ha tatt imot klokker, eksklusive jaktturer og prostituerte i Russland.

Besseberg nekter straffskyld og mener han er forhåndsdømt, ifølge hans advokat.

Besseberg mener det er umulig å forsvare seg mot anklager som kommer fra tidligere kolleger i media.

Besseberg risikerer også å bli kastet ut av idretten på livstid i en sak som skal behandles av CAS i Sveits.

Det forteller advokat Christian B. Hjort i dette intervjuet med VG.

Han representerer en avskiltet idrettsleder som i flere tiår reiste verden rundt for å promotere skiskyting. I dag er 77 år gamle Besseberg hjemme på Vestfossen, tiltalt for grov korrupsjon.

Han anklages av Økokrim for å ha tatt imot klokker, eksklusive jaktturer og prostituerte i Russland. Samtidig dukker stadig flere gamle kolleger opp i media og bygger opp under mistanken.

Det siste er spesielt vanskelig å akseptere, beskriver Hjort.

– Besseberg synes det er veldig krevende å håndtere generelle beskyldninger, som går mye bredere og er mer omfattende enn det som er tatt med i tiltalen. Han opplever beskyldninger knyttet til sin håndtering av presidentvervet som tyngre og mer alvorlig enn gavene som han beskyldes for å ha tatt imot, sier advokaten.

– Hvorfor det?

– Fordi det går på at han skal ha latt seg bestikke på en måte som har påvirket gjerningen som IBU-president IBU-presidentIBU er den internasjonale forkortelsen for Det internasjonale skiskytterforbundet. De har hovedkvarter i Østerrike.. At han skal gitt fordeler til Russland og påvirket antidopingarbeidet. Det er ikke grunnlag for slike anklager. Økokrim har heller ikke gått videre med dem. Styret under Besseberg arbeidet effektivt og i tråd med regelverket i alle dopingsaker. For Besseberg er disse anklagene langt mer alvorlige enn anklagene om de konkrete gavene i tiltalen.

ADVOKAT: Christian B. Hjort i møterommet i Oslo sentrum denne uken.

Anders Besseberg ønsker ikke å la seg intervjue før rettssaken mot ham skal opp for tingretten i høst.

Advokat Christian B. Hjort vil heller ikke gå detaljert inn i de konkrete anklagene om korrupsjon. Men han forteller om en klient som i over fem år har stått i en svært krevende situasjon.

– Føler han seg forhåndsdømt?

– I aller høyeste grad, sier Hjort.

Han tar imot VG i advokatfirmaet Hjorts nye kontorer i Oslo sentrum. Vi befinner oss i et møterom i 9. etasje, noen steinkast fra Oslo tingrett.

– Opplever han urettferdighet?

– Ja, han kjenner seg ikke igjen i det bildet som skapes og synes det er vanskelig å akseptere at det kommer opp forhold etter så mange år, der mange har deltatt i beslutningene.

– Men Besseberg satt på toppen og hadde jo ansvaret?

– Ja, han var president. Men du har også et ansvar som styremedlem når det tas avgjørelser. Han oppfatter det som skjer som et «takk for sist» fra enkelte, sier Hjort.

– Hva tenker han om det å måtte møte i retten?

– Han gruer seg nok på grunn av karakteren av enkelte av anklagene. Det er klart at dette er en belastning for privatlivet hans. Men samtidig ser han frem til å legge frem sitt syn på saken for retten.

– Han kobles i tiltalen til flere prostituerte i Russland. I hvilken grad er det ydmykende for ham å få dette brettet ut i offentligheten?

– Selvfølgelig er det en belastende anklage. Besseberg avviser at han har tatt imot tjenester fra russiske prostituerte. Han synes det er forferdelig å få så sterke beskyldninger rettet mot seg, og opplever det som helt umulig å kunne håndtere det i media. I så måte tror jeg at han ser frem til å komme i retten og snakke åpent om alt sammen, sier Hjort.

Anders Besseberg nekter straffskyld etter tiltalen Økokrim har lagt frem, selv om han i politiavhør har innrømmet kontakt med prostituerte, ifølge IBUs granskingsrapport.

Advokaten hans sier likevel at Besseberg bestrider at han har tatt imot tjenester fra russiske prostituerte og påstandene om at han har gjort seg skyldig i korrupsjon.

– Selv om det ikke skal ha vært ulovlig, så kan man likevel hevde at det var dumt?

– Det vil han forklare seg nærmere om.

– Hva tenker han selv om det i dag?

– Jeg tror Besseberg har forståelse for at det stilles spørsmål knyttet til dette. Og så får jo han forklare seg om detaljene i retten. Hva slags klokke var det? I hvilken sammenheng ble den gitt? Av hvem og hvorfor? Hva slags tilstelning var det snakk om? Hvem betalte jaktturene? Hvor ekstraordinære var de egentlig? Alt slikt må vurderes samlet, sier advokaten.

Han reagerer på alle dem som nå skal fortelle «sin» historie i media. Dette retter mistanke mot Besseberg.

Nåværende generalsekretær i IBU, Max Cobb, har gjort det i VG. Det samme har IBU-styremedlem Jim Carrabre gjort.

FORSVARTE JOHAUG: Nå er Christian B. Hjort advokaten til Anders Besseberg.

Nylig gikk idrettspresident i Sverige, Björn Eriksson, ut i svensk presse. Han «følte at noe skurret under Bessebergs ledelse».

– Eriksson gir altså uttrykk for at han hadde en følelse av at ting ikke var helt ryddig. Hva betyr det? Det er jo så generelt og egentlig bare synsing. Det er helt umulig å kommentere slikt eller forsvare seg mot det, mener Hjort.

– Men anerkjenner Besseberg at det har vært en ukultur innad i IBU under hans tid som president?

– Det må Besseberg svare på selv. Men det er naturligvis belastende for ham å høre på dem som nå går ut og mener noe om forhold som skal ha funnet sted for mange år siden.

Mens norsk politi har gått Anders Besseberg i sømmene, så har østerriksk politi etterforsket tidligere generalsekretær i IBU, Nicole Resch. Saken mot henne ble nylig henlagt i landet der IBU har sitt hovedkvarter.

Bessebergs advokat er forsiktig med å innkassere det som en seier for sin klient. Det er to ulike saker i to ulike land.

– Men det svekker iallfall ikke Bessebergs sak, argumenterer Hjort.

REAGERER: Bessebergs advokat, her i egne kontorlokaler i Oslo denne uken, synes IBUs granksning er problematisk.

Han forbereder seg på rettssak i Norge til høsten.

Samtidig jobber IBU med en sak mot Besseberg etter idrettens regelverk. Den vil gå direkte til CAS i Sveits for behandling der. Det skjer etter at den norske straffesaken er over, etter det VG har grunn til å tro.

Besseberg risikerer i praksis å bli kastet ut av idretten på livstid. Han bestrider imidlertid at CAS kan behandle saken, siden han ikke lenger er medlem av IBU.

– For å si det veldig enkelt: Kan en forening kaste ut en person som ikke lenger er medlem av foreningen?

Advokat Hjort både spør og argumenterer i samme setning.

Samtidig reagerer han på det som har skjedd i forbindelse med IBUs gransking av Anders Besseberg. Idrettens etterforskere har samarbeidet med politiet og fått ut innholdet i flere av avhørene av nordmannen.

Deler av innholdet er gjengitt i en omfattende granskingsrapport. Dermed kan alle lese om både anklager og hva Besseberg skal ha forklart politiet.

– For å uttrykke meg forsiktig: Jeg synes det er ganske ugreit, sier han.

Hjort setter spørsmålstegn ved granskerens uavhengighet.

– Og så får de altså tilgang på politidokumenter i Østerrike før påtaleavgjørelsen er tatt, og før alle avhørene er avsluttet. De baserte seg på et lite utsnitt av etterforskningsgrunnlaget og helt uten kontradiksjon fra Besseberg selv.

RISIKERER FENGSEL: Strafferammen for grov korrupsjon er fengsel i opptil ti år.

– Men det var Besseberg som valgte å ikke snakke med granskerne til IBU?

– Ja, men man bidrar ikke til en granskingsprosess som ikke er uavhengig når det foregår parallelle prosesser i form av en straffesak. Så alt dette blir veldig krevende for ham, sier Hjort

Selv er han mest kjent som tidligere advokat for Therese Johaug.

Nå er det en annen norsk idrettspersonlighet som lener seg på tjenestene til den rutinerte advokaten.

– Tar Besseberg selvkritikk på noe?

– Jeg vil tro Anders Besseberg i likhet med andre som har levd lenge tenker at det er hendelser eller episoder som kunne vært håndtert annerledes. Det vil han nok også forklare seg om i retten, sier Hjort.