TRONSKIFTE: Martin Fourcade (t.v.) hopper av verdenscupen for å forberede seg til VM. Johannes Thingnes Bø skal gå alt. Her konkurrerer de to på fellesstarten i Anterselva sist helg. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Bjørndalen overrasket over Fourcades retrett: – Var psykisk knekt

Bordet er dekket for Johannes Thingnes Bø (25). Nå har Martin Fourcade (30) gitt opp verdenscupen sammenlagt og dropper rennene i Canada og USA.

Franskmannen, som har vunnet «kula» syv år på rad, står over de fire neste verdenscuprennene i Canada og USA. Thingnes Bøs antatt tøffeste konkurrent om verdenscuptrofeet blir hjemme for å forberede seg til VM i Östersund i mars.

Johannes Thingnes Bø leder verdenscupen hele 282 poeng foran Martin Fourcade. Ole Einar Bjørndalen er overrasket.

– At Johannes har et så stort forsprang er nå en ting, men det overraskende er jo at Fourcade brøt et løp og sa at han hadde gitt opp «totalen» før vi var halvveis i sesongen. Johannes har ingen reell utfordrer i Fourcade, han var jo psykisk knekt før jul, sier Bjørndalen til VG.

45-åringen vant verdenscupen sammenlagt seks ganger mellom 1998 og 2009. TV 2-eksperten mener også Thingnes Bø burde stått over rennene i Amerika for å forberede seg maksimalt på det kommende verdensmesterskapet.

– Det ser jo ut som både han og Siegfried (Mazet, landslagstrener) har «tatt ned» VM, og da er det jo smart å reise til Canada og USA. I den formen Johannes er i nå så kan han jo slå alle mulige rekorder. Den neste som ryker er rekorden til Martin Fourcade på 14 verdenscupseirer på én sesong, tror Bjørndalen, vel vitende om at Thingnes Bø allerede er på 11 seirer – og med 11 vinnersjanser til før sesongen rundes av på hjemmebane i Holmenkollen i slutten av mars.

– Reiser uansett

Johannes Thingnes Bø kommer ikke til å endre sine reiseplaner.

– Jeg reiser over uansett hvilke konkurrenter som kommer til å stå over, fastslår Thingnes Bø overfor VG.

Mens de andre landslagsgutta ble igjen i Anterselva for å trene i høyden denne uken, har 25-åringen reist hjem for å forberede seg i ro og mak.

Storebror Tarjei var fast bestemt på å ta turen over dammen, men etter 16., 15. og 24. plass i Anterselva velger han å bli hjemme.

– Jeg ombestemte meg i løpet av helgen – kun for å være i best mulig form i VM, sier Tarjei Bø.

Han fikk en tøff helg på standplass og måtte ut i 11 strafferunder på de tre rennene i Anterselva.

