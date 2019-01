NESTEN USLÅELIG: Johannes Thingnes Bø er mannen alle vil slå. Fredag går han for sesongens 10. seier av 13 mulige i verdenscupen i Anterselva. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø må endre VM-planene – tør ikke droppe amerikatur

ANTERSELVA (VG) Johannes Thingnes Bø (25) hadde planer om å stå over verdenscuprennene i Canada og USA for å stille best mulig forberedt til VM. Nå blir det endringer.

Publisert: 25.01.19 07:47

For etter at 25-åringen har hatt sin beste sesongstart noensinne og har vunnet ni av 12 verdenscuprenn, må han ta turen «over dammen» i jakten på «kula» som gis til den som vinner verdenscupen sammenlagt.

Den har Martin Fourcade vunnet syv år på rad. Nå er det på tide med et tronskifte. Thingnes Bøs store mål er å kopiere storebror Tarjei som vant verdenscupen sammenlagt 2010/2011-sesongen.

Klarer han det havner han på en eksklusiv liste sammen med Eirik Kvalfoss (88/89)

Jon Åge Tyldum (91/92), Ole Einar Bjørndalen (6 ganger), Emil Hegle Svendsen (09/10) og Tarjei Bø.

– Jeg hadde nok droppet USA og Canada, innrømmer Johannes Thingnes Bø før han skal i gang med fredagens sprint her i Anterselva.

Den starter klokken 14.30:

19. Tarjei Bø

27. Johannes Thingnes Bø

30. Vetle Sjåstad Christiansen

49. Henrik L´Abée-Lund

70. Erlend Bjøntegaard

107. Lars Helge Birkeland.

– Da jeg tidligere i år så på programmet under ett så kunne det se ut som det var en løsning å stå over med mindre jeg kjempet om å vinne verdenscupen sammenlagt. Nå var det en enkel avgjørelse å ta. Jeg har ikke noe valg.

Thingnes Bø lever litt i nuet – se video under her

Hans plan var å ta en konkurransepause etter helgen og frem til VM i Østersund som innledes med mixstafetten 7. mars. Thingnes Bø skjønner at andre skiskyttere dropper turen over Atlanteren.

– Et tøft kjør

– Jeg kan forstå at mange velger å stå over disse løpene for det er et tøft kjør.

I USA og Canada skal det gås normaldistanse, fellesstart, sprint og jaktstart i tillegg til stafetter.

Tarjei Bø har også vært i tenkeboksen. Han tar også turen.

– Jeg har tenkt mye på det. Jeg synes jeg presterer bra når jeg har konkurrert litt i forkant. Perioden frem til VM blir for lang om jeg dropper USA og Canada. Det er snakk om halvannen måned. Jeg kan alltid reise på EM eller gå Norgescup, men det blir ikke det samme for meg. Det er viktig for meg å konkurrere.