Bjøntegaard takker Thingnes Bø etter monsteretappe

Johannes Thingnes Bø (26) trengte ekstraskudd på siste skyting, og gikk ut nesten 14 sekunder bak Tyskland. Så satte han på turboen.

Tyske Benedikt Doll gikk ut med 13,8 sekunders forsprang på Thingnes Bø, men det gikk ikke lenge før nordmannen pustet tyskeren i ryggen.

Thingnes Bø gikk styggfort, og endte opp med å passere tyskeren og sikre norsk seier. Det var en monsteretappe signert «Stormen fra Stryn», og det hele minnet om det Marte Olsbu Røiseland vartet opp med lørdag.

Thingnes Bø kunne slå ut med armene og glise bredt etter maktdemonstrasjonen på østerriksk snø.

– Vi hadde pallen i sikte da jeg gikk ut, men det var bare flaks. Jeg trodde litt på det siden jeg prøvde, og jeg hadde veldig lyst å få det til. Det er jo veldig kult å gå siste etappe og ta igjen folk slik og vinne, og det var det jeg tenkte på, sa han etter seieren.

Fantomløp

Johannes Dale var Norges førstemann ut, og han ga Norge en drømmestart med feilfri skyting og godt tempo i skisporet. Deretter var det Erlend Bjøntegaard sin tur, men da gikk det galt.

Selv med ekstraskudd måtte Bjøntegaard begi seg ut på strafferunder. Bjøntegaard ga stafettpinnen til Tarjei Bø på niende plass, nesten minuttet bak Tyskland.

– Fire bom er totalt mental sprekk. Jeg har ikke så mye å si. Jeg var ikke til stede i det hele tatt, sa Bjøntegaard til NRK.

Tyskerne så rett og slett råsterke ut, og Arnd Peiffer var feilfri på 3. etappe. Tarjei Bø maktet ikke å nærme seg tyskerne, men holdt i stedet samme avstand, og dermed var det helt opp til Johannes Thingnes Bø på ankeretappen.

Det var ingen tvil om at det var Norge og Tyskland seieren sto mellom, og begge to var feilfrie ved første skyting. Begge måtte ta i bruk to ekstraskudd på siste skyting, men Thingnes Bø var den raskeste i skisporet.

Norge vant til slutt med to sekunder, mens Frankrike tok 3.-plassen.

Bjøntegaard var svært lettet etter at Thingnes Bø sikret seieren.

– Jeg er heldig som får lov til å være på lag med de tre gutta som gjør fantastiske etapper. Jeg kom inn etter vekslingen som en svært skuffet mann. Nå er ting plutselig litt bedre igjen. Takk, gutter, sa han til NRK.

