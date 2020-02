VM-sølv til spurtslått Thingnes Bø – mener glipp kan ha kostet gullet

ANTERSELVA/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (26) var nær en perfekt revansje etter en skuffende sprint lørdag, men ble spurtslått av franske Émilien Jacquelin (24) på jaktstarten søndag.

Han tror et glipptak like før mål kan ha vært skjebnesvangert. Thingnes Bø mistet balansen, sto på én ski og måtte justere seg for ikke å falle.

– Når han går, så klarer jeg å henge med og får det slik jeg ønsker det. Jeg har en bedre fart, men så står jeg på én ski i tre meter og mister farten jeg hadde. Jeg tror jeg kunne ha passert ham, og da hadde det sett annerledes ut til slutt. Jeg vet ikke om jeg hadde vunnet, men jeg liker å tro det, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd i dag, legger han til, selv om han så smått skuffet ut etter å ha passert streken.

HANG MED HODET: VM-gullvinner Émilien Jacquelin blir gratulert av Martin Fourcade, som endte på 4. plass. Til høyre ser Johannes Thingnes Bø ut til å henge med hodet. Foto: JOSTEIN MAGNUSSEN / VG

Det ble, akkurat som i kvinnenes jaktstart, en thriller fra start til slutt. Men der Dorothea Wierer avgjorde kvinnenes jaktstart på siste skyting, ble det spenning helt inn til mål for herrene.

I hovedrollen: Johannes Thingnes Bø (to bom totalt) og franske Émilien Jacquelin (feilfri skyting).

– Johannes er ikke favoritt i denne duellen, sa tidligere toppskiskytter Emil Hegle Svendsen på NRK da de to gikk ut fra siste skyting side om side.

Han fikk rett. Etter noen kilometer med lureløp, viste franskmannen styrke på slutten og spurtslo nordmannen.

Til slutt skilte det 0,4 sekunder mellom de to.

– Det var fullt fortjent. Han skyter vel 20 treff også, og da fortjener man å vinne VM, sier Thingnes Bø.

Johannes Thingnes Bø gikk seg opp fra 5. plass til VM-sølv, mens sprintvinner Aleksander Loginov tok bronsen. Etter russerens seier lørdag, måtte han svare på sin dopinghistorikk:

Tarjei Bø endte på 6. plass, Vetle Sjåstad Christiansen (startet som nummer 33) på 10., Erlend Bjøntegaard (startet som nummer 35) på 15. og Johannes Dale (startet som nummer 23) på 17. plass.

