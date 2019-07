Zlatan senket rivalen med hat trick-show: - Jeg er LA

Under ett døgn etter at Zlatan Ibrahimovic (37) meldte at han var en Ferrari blant Fiater i MLS, beviste svensken at han er nettopp det.

For da hans LA Galaxy møtte byrivalen Los Angeles FC i natt til derbyet «El Trafico», vartet svensken opp med hat trick og en perlescoring.

Etterpå la han ut følgende, ydmyke melding på Twitter:

Los Angeles FC tok en tidlig ledelse etter et straffespark fra Carlos Vela.

Men så tok svensken grep.

Det tok bare åtte minutter før han viste at det er rikelig med bensin i Ferrarien. Han tok ned en pasning på brystet, vippet ballen over en forsvarer og halvvolleyet den bak LAFCs målvakt.

Og svensken var ikke ferdig der.

– Dra hjem!

Like etter pause raget han høyest på et innlegg og sendte Galaxy i en 2–1-ledelse, før han fullbyrdet sitt hat trick ved å banke inn ballen med venstrefoten fra 20 meter for 3–1.

Mål med høyre fot, hodet og venstre fot, der altså. Alle sammen ser du i vidoen øverst i saken.

Carlos Vela fikk inn en redusering, men Galaxy sikret en 3–2-seier i lokaloppgjøret.

Men etter kampen var superstjernen ikke helt fornøyd.

Bilder viser Zlatan som roper «Go home!» til en av byrivalens trenere, som skal ha reagert på en albue fra svensken underveis i kampen:

I intervjuet etter kampen, svarte også 37-åringen på karakteristisk vis, ifølge Aftonbladet.

– Det føles selvsagt godt å gjøre tre mål. Jeg har tidligere sagt at jeg kommer til å gjøre LAFC kjent og at de kommer til å huske meg. Nå gjorde jeg det, selv om de sikkert ikke har glemt meg etter at jeg avgjorde mot dem forrige sesong.

Ibrahimovic er nå annenmann på toppscorerlisten med 16 mål, fem mål bak hans store rival i år.

LAFC-spiller Carlos Vela topper nemlig med 21 mål etter sine to nettkjenninger i natt, den første til å nå 20 mål i MLS’ korte historie, melder NTB.

TOPPSCORER: Carlos Vela setter inn 1–0 på straffe for Los Angeles FC, hans 20. for sesongen. Senere satte han også inn sitt 21., men det holdt likevel ikke mot Zlatans LA Galaxy. Foto: REUTERS

Tidligere denne uken ble Zlatan spurt om han fremdeles anså seg selv som ligaens beste spiller, selv om Vela er langt foran på toppscorerstatistikken.

– Helt klart. Han er 29 år, spiller i MLS og er på topp. Hvor var jeg da jeg var 29?

Nordmennene Adama Diomande (Los Angeles FC) og Jørgen Skjelvik (LA Galaxy) fikk ikke satt sitt preg på kampen. Diomande spilte hele kampen, mens Skjelvik var ubenyttet reserve.

Zlatan har nå scoret seks mål i disse byderbyene.

– Du spiller mot et bestemt lag, og der har du en fyr med en stor personlighet. Vi må spille på en måte, slik at vi til slutt ikke trenger å forholde oss til alle slags spørsmål om ham, sa den tidligere Stabæk-treneren Bob Bradley, nåværende LAFC-manager, om Zlatans innsats.

LAFC leder ligaen (Western Conference) med sine 46 poeng, mens Zlatans Galaxy er ni poeng bak.