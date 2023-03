1 / 2 EN GJENGANGER: Johannes Thingnes Bø fikk møte Kong Harald nok en gang etter søndagens seier. SUVEREN: Johannes Thingnes Bø kunne nok en gang gå over målstreken uten noen konkurrenter i nærheten. forrige neste fullskjerm EN GJENGANGER: Johannes Thingnes Bø fikk møte Kong Harald nok en gang etter søndagens seier.

– Nå har jeg møtt Kongen mer enn jeg har møtt kona mi

HOLMENKOLLEN (VG) Johannes Thingnes Bøs (29) supersesong fikk en perfekt avslutning da stryningen gikk inn til sin tredje seier i Holmenkollen. Etterpå spøkte han med Kong Harald.

– Det var det perfekte punktumet. Det er veldig artig å avslutte med seier og ha høy nok motivasjon til å virkelig gå for det, sier Thingnes Bø til TV 2.

18 av 20 treff sørget for at Thingnes Bø tok en suveren seier på fellesstarten i Holmenkollen. Sveitsiske Niklas Hartweg ble nummer to, mens Vetle Sjåstad Christiansen tok den siste pallplassen.

Thingnes Bø avslutter dermed sesongen med seier i 19 av de 23 individuelle rennene han har stilt opp i denne sesongen. Det er hans beste sesong i karrieren.

– Det kommer til å ta en evighet før noen er i nærheten av det igjen, sier TV 2-ekspert og tidenes mestvinnende skiskytter, Ole Einar Bjørndalen.

Thingnes Bø har også vist seg frem som en showmann i sporet denne sesongen. Under jaktstarten i VM stoppet han opp før målstreken og feiret som Erling Braut Haaland.

Lørdag vartet stryningen opp med en ny gest. Etter fire treff på siste skyting, stoppet han igjen opp og hysjet på publikum. Deretter skjøt han ned den siste blinken og gikk inn til nok en suveren seier.

Stuntet fikk Kong Harald til å dra på smilebåndet. Søndag ble det altså nok et møte med Kongen for Thingnes Bø etter at han fullførte trippelen i Kollen.

– Nå har jeg jo møtt Kongen mer enn jeg har møtt kona mi, sier Thingnes Bø på TV 2s sending – etterfulgt av latter hos Kongen.

Minutter før hadde han hysjet på publikum på oppløpet – en kopi av Petter Northugs ikoniske feiring etter herrestafetten i VM i 2011 – før han rullet inn i mål nesten halvminuttet foran Hartweg.

– Det slår inn på sisterunden (at det er sesongens siste renn). Plutselig er du i modus: Nå er det ferie. Jeg var livredd for å gå på en smell. Jeg gikk ikke en god sisterunde, da måtte jeg jobbe over hver kul for å komme meg til mål, sier Thingnes Bø til TV 2.

Forrige rekord for antall individuelle seirer på én sesong var hans egen, 16 i 18/19-sesongen. 19 ble det altså denne sesongen. Da har han også stått over et par renn, blant annet i Östersund sist helg grunnet coronasykdom.

– Det skal litt til å ha en bedre sesong enn det jeg har hatt nå, men om jeg klarer det nå, kan det være noen som klarer bedre enn meg i fremtiden. Men det er klart, jeg forstår jo hvor ekstremt bra det er, sa Thingnes Bø lørdag.