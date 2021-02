SVENSK SUKSESS: Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg sikret Sverige bronsemedaljen i mix-stafett i Slovenia torsdag. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Samuelssons «mixed-frekkis»: − Langrenn er 30 år bak oss

Skiskytterstjernen Sebastian Samuelsson mener også langrenn burde innføre øvelser der kvinner og menn mikses og går sammen. NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er enig – men protesterer mot svenskens påstand om at langrenn «ligger 30 år bak».

Av Øystein Jarlsbo

Publisert:

– Mixed stafett er en interessant øvelse. Herrer og kvinner på samme lag er en fin tilvekst i skiskyting. Men det må ikke bli for mange øvelser. Skiskyting har syv. Det er for mange. Langrenn har seks. Det er nok, sier Torgeir Bjørn konfrontert med Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg sine uttalelser om suksessøvelsene i deres sport – mix-stafett og single-miks.

Sveriges publikumspopulære skiskyttere har skutt seg til den ene VM-medaljene etter den andre i kvinne/herre-øvelsene. Nå sist i dag i Pokljuka. I et intervju med svenske Aftonbladet mener Samuelsson og Öberg at det er på tide at langrenn – for å henge med i popularitetskampen følger etter.

– Ja, det er jeg. Jeg synes «mixed» er veldig morsomt. Jeg vet ikke hvorfor langrenn ikke skulle gjøre det samme, svarer Hanna Öberg på spørsmål om hun er overrasket over at miksen herrer/kvinner på samme nasjonslag glimrer med sitt fravær i langrennssporten.

Sebastian Samuelsson setter det på spissen når han tilføyer følgende:

– De er vel 30 år bak oss, sier han.

Noe mer nøkternt mener han mixed-øvelsene er attraktive fordi de er «fartsfylte» og gir svenskene selv «en god medaljesjanse».

– Samtidig vet man hvor tett det er og hvor små marginene er, så det er alltid kult når man lykkes, sier Sebastian Samuelsson.

Trener- og kommentatorveteran Torgeir Bjørn er ikke uenig at «mixed» er kult. Snarere tvert imot. Han mener mix’n herrer/kvinner er «tidsriktig». Han ser for seg at lagsprinten i langrenn kan bli erstattet av mixed-stafett. Det har allerede vært på programmet i U23-VM. En fra hvert kjønn på hvert av lagene ville være ideelt, fordi det vil gi flere nasjoner muligheten til å konkurrere på like vilkår – med tanke på bredden.

På spørsmål om når det kan komme på det «ordentlige» programmet, altså for seniorene, svarer han at det ikke er gjort på ett år. Det vil ikke skje i OL i Beijing neste år. Det må tas opp på Det internasjonale skiforbundets kongress, og det må få flertallets oppslutning.

– Men det må eventuelt tas ut noen øvelser. Hvis ikke, blir det utvannet, sier Torgeir Bjørn – som protesterer lett lattermildt konfrontert med Sebastian Samuelssons «langrenn er 30 år bak».

– Det er jeg ikke enig i. Langrenn hadde fellesstart lenge før skiskyting innførte det, påpeker Torgeir Bjørn.