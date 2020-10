Her blir Bjørndalens svoger slått og pågrepet i Hviterussland: – Jeg fryktet for livet mitt

Broren til Ole Einar Bjørndalens kone Darja Domratsjeva forteller om et skrekkmøte med hviterussisk politi i forbindelse med søndagens demonstrasjoner mot regimet.

Nå nettopp

– Jeg fryktet for livet mitt, sier Nikita Domratsjev (38) i intervju med Komsomolskaja Pravda.

Domratsjev trodde på et tidspunkt også at han hadde blitt blind etter å ha blitt slått av opprørspoliti.

Bevisst sa han aldri noe om at han er broren til skiskytterlegenden Darja Domratsjeva, en av Hviterusslands mest kjente kvinner.

– Jeg liker ikke å gjemme meg bak min søsters navn. Betyr det at noen skal bli slått og andre ikke? sier han til Komsomolskaja Pravda. Han beskriver hvordan han ble slått gang etter gang. Hardt. Og fikk store sår i hodet.

Søndag var det igjen store demonstrasjoner i Minsk, men ifølge et intervju med tut.by kom Darja Domratsjevas bror tilfeldig borti det som skjedde da hundrevis av mennesker ble pågrepet.

Nikita Domratsjev sier til den hviterussiske nettavisen at han aldri fortalte politifolkene at han var broren til en av landets mest kjente kvinner.

les også Hviterussland: Truer opposisjonen med å ta barna fra dem

– Jeg var ute og syklet og skulle besøke moren min. Da jeg kom til en bro, så jeg folk i olivenfargede uniformer komme skrikende mot meg. Jeg ble redd og prøvde å snu. Men derfra kom det en annen gjeng med politifolk. Disse var kledd i svart, forklarer Nikita Domratsjev til tut.by.

Han beskriver at han ble kastet inn i en minibuss og truet.

PAR: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva. Foto: Jostein Magnussen

– Jeg kunne ikke se noe fra slag og blod i ansiktet. På et tidspunkt trodde jeg at jeg var blitt blind og ba om å få ringe ambulanse. Da sa de at det ikke trengtes, for det var lege på politistasjonen.

Domratsjev forteller også at hendene hans var helt følelsesløse, fordi håndjernene presset. Da han spurte om å løsne på dem, lo politifolkene av ham, ifølge intervjuet med tut.by.

Komsomolskaja Pravda, tut.by og flere titall andre russisk- og hviterussiskspråklige medier har omtalt saken. Mange av dem har vist den samme videoen som VG nå viser og fastslår at det er Domratsjevas bror som blir slått og pågrepet. Det regimekontrollerte nyhetsbyrået BelTA har ikke omtalt saken.

les også Bjørndalens landslag var på vei til Kina – måtte snu

– Etter en stund kastet de meg inn i en annen bil og kjørte meg rundt i byen i omtrent en time, men de ga meg en bandasje for å stoppe blødningen, forteller Nikita Domratsjev videre til tut.by.

Han ble altså ført til politistasjonen sammen med demonstranter.

– Jeg hadde ikke sko. De hadde jeg mistet under arrestasjonen.

Selv om han ikke hadde vært med på demonstrasjonen, valgte Nikita Domratsjev å underskrive på et dokument der han innrømmet å ha vært med. Saken kommer opp i retten.

– Jeg følte meg veldig dårlig, hadde hodepine og kunne ikke motstå det. Derfor signerte jeg, beskriver han til tut.by.

les også Russlands langrennstrener: Fikk «mamma-råd» fra Bjørndalen

Etter å ha ventet lenge på sykehus, kunne han endelig dra hjem mandag morgen. I tillegg til hodeskadene, har han også blåmerker over hele kroppen.

– Jeg sov nesten ikke på grunn av smertene, sier han til Komsomolskaja Pravda.

Den hviterussiske skiskytteren Nadezjda Skardino, OL-mester i stafett, kommenterer hendelsen på Instagram. Hun går hardt ut mot politiet:

– Jeg hater dere, OMON, skriver hun. OMON er navnet på det hviterussiske innenriksdepartementets spesialstyrke.

– Dere blir svakere og svakere for hvert slag, fortsetter hun – og mener at styrkene har blitt «ikke-mennesker», som hun uttrykker det.

Darja Domratsjeva selv har ikke kommentert hendelsen i hviterussiske medier, som skriver at hennes bror er en dyktig arkitekt. Ifølge sportsavisen Pressball var det han som tegnet den flotte funkisboligen som Bjørndalen/Domratsjeva har bygget utenfor Minsk.

Protestene mot president Aleksandr Lukasjenkos regime har nå vart siden valget den 9. august. Tusenvis av mennesker har blitt arrestert, og en FN-rapport konkluderte med at hundrevis hadde blitt torturert av politiet.

les også Hundrevis pågrepet i Hviterussland

Det offisielle valgresultatet var Lukasjenko fikk 80 prosent av stemmene, men opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja mener at det skyldes valgfusk og at det var hun som fikk 80 prosent.

EUs utenriksministre fastslo på et møte mandag at de er innstilt på å utvide sanksjonene mot Hviterussland og inkludere president Lukasjenko, dersom situasjonen i landet ikke bedres. Det er allerede innført sanksjoner mot 40 hviterussere.

PS: Nikita Domratsjev har ikke besvart VGs henvendelse mandag ettermiddag. Moren, Larisa Domratsjeva, sier at hun ikke ønsker å kommentere saken overfor VG.

Publisert: 12.10.20 kl. 18:07

Mer om Skiskyting Hviterussland