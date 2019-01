SKISKYTTERPAR: Marte Olsbu Røiseland får et velfortjent kyss på kinnet av ektemannen Sverre Røiseland etter 3.-plassen på sprinten i Anterselva. Foto: Jostein Magnussen

Røiseland på pallen etter kollaps og sekunddrama: – Fælt å se

SKISKYTING 2019-01-24T14:45:30Z

ANTERSELVA (VG) – Det hjelper å gifte seg, sier Sverre Røiseland og gir kona Marte et kyss på kinnet etter 3.-plassen på sprinten.

Publisert: 24.01.19 15:45 Oppdatert: 24.01.19 16:31

Laura Dahlmeier stivnet fullstendig på oppløpet, hun stoppet nærmest. Dermed ble det pallplass på Marte Olsbu Røiseland med 0,7 sekunder. Marketa Davidova vant foran Kaisa Mäkäräinen. Røiseland ble nummer tre.

Dahlmeier ledet ut fra siste skyting som siste startende. Men hun tapte for hver meter da hun nærmet seg mål.

Tidligere hadde Davidova fra Tsjekkia gått inn til ledelse på sprinten 1,7 sekunder foran Kaisa Mäkäräinen fra Finland.

Røiseland var 3,5 sekunder bak Davidova i mål. Alle sto de i spenning og fulgte Laura Dahlmeier sitt løp. Og det var bra lenge. Veldig bra.

Men på oppløpet stivnet hun helt. Og hun sto nesten stille bare noen meter fra mål. Dermed gikk hun over målstreken 0,7 sekunder bak Røiseland.

– Det var jo fælt å se at hun stivnet så på slutten. Samtidig følte jeg at det var digg for min del å bryte denne 4. plass-forbannelsen for min del. Derfor er jeg veldig glad for å komme på pallen i dag, sier Olsbu Røiseland til VG.

Tyske Dahlmeier ble liggende i målområdet og fikk etterpå hjelp til å holde seg oppe.

Olsbu Røiseland måtte også i kjelleren.

– Det er lenge siden jeg har vært så sliten. Jeg tok innpå hele veien og måtte bare kjempe helt inn.

Ute i løypa var det ektemannen Sverre som blant annet sekunderte.

– Han både heiet og sekunderte. Det er godt å ha han der, sier Marte Olsbu Røiseland.

– Det hjelper å gifte seg, spøker Sverre etter at kona plutselig er blant de fem beste i verdenscupen. Han syntes også litt synd på Dahlmeier.

– Det er selvsagt kjedelig for Laura, men sånn er toppidretten. Nå har Marte hatt to fjerdeplasser på de forrige sprintene og så var det heldigvis klaff i dag.

Tiril Eckhoff ble nummer 15. Hun var 39,8 sekunder bak Davidova i mål, men var fornøyd med gjennomføringen.

– Jeg er veldig fornøyd med åtte treff. Det er mye bedre enn det jeg har gjort før i år. Jeg er i nærheten og fysisk går det bra. Jeg må bare kjøre på. Dette er den beste plasseringen jeg har i år, og da kan man ikke si at det er «ræva», sier Eckhoff.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nummer 24, ett minutt bak.

Synnøve Solemdal ble nummer 69. Over to og et halvt minutt bak vinneren.

PS! Marketa Davidova (22) er den yngste vinneren av sprintøvelsen i verdenscupen siden Laura Dahlmeier vant som 21-åring i Nove Mesto i februar 2015.

Topp 5 i verdenscupen sammenlagt

1. D. Wierer 532 poeng

2. L Vittozzi 520 poeng

3. P Fialkova 460 poeng

4. A. Kuzmina 445 poeng

5. M. Olsbu Røiseland 434 poeng.