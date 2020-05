OMSTRIDT: Aleksandr Loginov er tidligere dømt for bruk av EPO. Under VM i Anterselva sist vinter vant han sprinten. Foto: TIZIANA FABI / AFP

Politi-razzia mot Loginov under VM – nå kan han komme til å trene med Bulgaria

Den russiske skiskytteren Aleksandr Loginov (28) fortsetter trolig under sin mye omtalte trener, som nå blir sjef for Bulgarias landslag.

Det er Loginovs personlige trener Aleksandr Kasperovitsj selv som forteller dette i et intervju med nyhetsbyrået R-sport.

Bare timer før VM-stafetten i Anterselva i februar gjennomførte italiensk politi en razzia mot den utskjelte skiskytteren Loginov og Kasperovitsj.

Bakgrunnen var mistanke om doping. Loginov tok gull på sprinten tidligere i VM, noe som utløste pipekonsert blant publikum. Han har tidligere vært utestengt i to år for bruk av EPO.

Razziaen i Italia var utelukkende rettet mot Loginov og Kasperovitsj, ikke det russiske VM-laget som helhet.

Nå har Aleksandr Kasperovitsj blitt sjef for de bulgarske skiskytterne.

– Det forhindrer ikke samarbeide med Loginov, snarere tvertimot, sier han til R-sport.

– Jeg snakker stadig med Sasja (Loginov), han er klar over dette. Nå kommer jeg til å være til stede ved alle verdenscup-rennene, og kan være nær ham. Når det gjelder samarbeidet mellom oss, så er det ingenting som endrer seg. Tidligere har vi jobbet mye sammen på avstand.

– Er det en variant at Sasja trener med det bulgarske laget? Ja, det er mulig. Vi har allerede snakket om det, sier Kasperovitsj, og snakker konkret om en høydesamling i Belmeken, et sted i Bulgaria som blant annet Olaf Tufte har brukt som oppkjøring til store mesterskap.

Ifølge Kasperovitsj forbereder Aleksandr Loginov seg nå for en ny sesong på egenhånd, men etter hvert skal han inn i et system, og da kan altså det bulgarske landslaget være like aktuelt som det russiske.

– Det betyr ingenting hvem Loginov trener sammen med. Om det er Brooklyn Nets eller bulgarerne eller Johannes Thingnes Bø eller Martin Fourcade. Det som betyr noe, er hvem som skal betale for det, sier den kjente skiskytterkommentatoren Dmitrij Gubernijev ifølge Match TV.

Den tidligere russiske skiskytterpresidenten Mikhail Prokhorov eide tidligere NBA-klubben Brooklyn Nets. Samme Prokhorov har finansiert et søksmål mot Grigorij Rodtsjenkov, varsleren som fortalte om russisk doping, blant annet i skiskyting, frem mot og under OL i Sotsji i 2014.

Hva så med razziaen under VM?

– De har ikke fortalt oss noen ting. Etter at Nord-Italia ble episenter for corona-smitten, har vi ikke hørt noe. Men italienske advokater har fortalt oss at vi ikke har noe å frykte, sier Aleksandr Kasperovitsj til R-sport.

