Reiser verden rundt for skiskytterkvinnene

ÖSTERSUND (VG) Ingen skal beskylde Patrick Oberegger (40) for ikke å ha gjort absolutt alt for at de norske skiskytterkvinnene skal prestere i VM i Östersund.

Da italieneren tok over som landslagstrener før denne sesongen valgte han å flytte fra Anterselva til Holmenkollen for å være tettest mulig på skiskytterkvinnene. Han insisterte på at alt skulle gjennomføres på norsk og han ville være med på absolutt alt.

Slik har det blitt.

– Me snakkar norsk fra første dag, sier 40-åringen på en merkelig dialekt etter år med trening med kjæresten, den tidligere skiskytteren Jori Mørkve (38) fra Voss.

– Det var veldig tungt den første måneden med å forklare detaljer om skyting. Jentene var veldig tålmodig med meg og spurte tre ganger. Det går bedre og bedre. Det var en riktig avgjørelse å lære meg norsk, sier Oberegger.

Skiskytterkvinnene ville ha trenere som var tettere på i treningshverdagen. Det har de fått i Oberegger og kollega Sverre Waaler Kaas.

– Vi har vel aldri hatt noen som har vært så tett på utøverne som Patrick og Sverre. De er med på alt, treningsøkter, samlinger og verdenscup. De har fulgt opp kvinnene så vel i Oslo som i Lillehammer, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Siden oktober har trenerne vært med på treningsleir i Anterselva, Trysil og Sjusjøen før verdenscuprundene startet med Pokljuka, Hochfilzen og Nove Mesto før jul. 1. nyttårsdag dro Patrick Oberegger med skiskytterkvinnene til Ål for å forberede deltagelsen under NM.

– Et enkelt valg

Først 20. februar var landslaget tilbake på norsk jord etter å ha vært på farten siden 1. januar med turer til både USA og Canada og verdenscuprundene i Oberhof, Ruhpolding og Anterselva.

– Patrick vil utøverne det beste. For han betyr det å være med på alt. De som leide ut leiligheten til han i Holmenkollåsen har fått en meget hyggelig leieboer. De har ikke sett så mye til han, ler idrettssjef Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Det var et enkelt valg. Jeg ønsker å ha best mulig oppfølging fra dag til dag og være tett på. Det var et krav fra meg, sier Patrick Oberegger til VG.

Han har hatt mer suksess som trener enn som utøver. Den aktive karrieren var over etter seks verdenscupløp med en 52. og 54. plass som beste resultat.

– Jeg var veldig god fysisk men ikke den beste skytteren. OL i Torino var mitt mål. Jeg var reserve, men fikk aldri starte. Da fant jeg ut at jeg ville gå i en annen retning og startet min trenerutdannelse.

Og trener har han vært for det italienske landslaget i 10 år. Han var assistenttrener to år, ble skytetrener for kvinnelandslaget før han jobbet noen år med herrene. De siste fire var han hovedtrener for både kvinnene og herrene i Italia.

Likevel ble han møtt med skepsis da han fikk den norske landslagsjobben.

– Det er normalt, det vil alltid være slik. Men jeg vet hva jeg kan. Jeg har et godt blikk for detaljer som kanskje ikke andre ser. I Norge har man snakket om en langrennstrener og en skytetrener. Jeg sa at jeg er en skiskyttertrener, sier 40-åringen.

Før VM-startet her i Östersund hadde de norske jentene vunnet fire verdenscupløp, Marte Olsbu Røiseland tre og Tiril Eckhoff ett, mens Ingrid Landmark Tandrevold hadde en 2. plass som beste resultat. I Sverige har det så langt blitt to sølv og gull på mix-stafetten.

– Vi har fått god tilrettelegging. Patrick følger opp og er til stede. Vi skyter mye mer og mer i «dueller» – slik vi har søkt etter. Så er det deilig med noen som er så engasjert og har så godt humør, sier Tiril Eckhoff.

– Han kommer med veldig mye bra. Det er en ny filosofi på skytebanen som jeg ikke har vært med på før hvor det er mer skiskyttertrening rett og slett. Den mentaliteten på skytebanen liker jeg veldig godt og det passer oss veldig godt. Jeg gleder meg til å jobbe med han over noen år. Det blir spennende, fastslår Marte Olsbu Røiseland.

