Bjørndalen legger opp - avslørte hjerteflimmerdrama

Publisert: 03.04.18 11:06 Oppdatert: 03.04.18 11:51

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-03T09:06:44Z

SIMOSTRANDA/OSLO (VG) Det er ikke lenger noen tvil. Ole Einar Bjørndalen (44) gir seg som skiskytter på det øverste nivået, selv om han gjerne skulle ha fortsatt.

– Min motivasjon er ustoppelig. Det vet dere, og jeg synes det er like moro i dag. Jeg skulle gjerne ha tatt noen år til, men dette er min siste sesong, forteller en gråtkvalt Bjørndalen foran den samlede pressen på Simostranda, og bekrefter samtidig at han legger opp.

Tre ganger hjerteflimmer

Han slapp imidlertid ikke nyheten med en gang. Først fortalte han om en dramatisk oppladning forrige sommer, der han opplevde hjerteflimmer tre ganger.

Det endte i en sesong uten OL, en sesong som han beskriver som «under forventet».

– Det (hjerteflimmer) er ikke farlig, men det er noe ubehag. Jeg fikk det alltid i hviletilstand, aldri under belastning, så jeg var aldri usikker på om jeg skulle konkurrere eller trene hardt, sier Bjørndalen.

Han brukte tiden til å takke foreldrene, der pappa Bjørndalen var opptatt av resultater mens mamma Bjørndalen lurte på hvordan det sto til med mennesket Ole Einar.

– Det har vært noen forsakelser, men toppidrett er slik at man må prioritere. Familien min har alltid vært ankeret mitt, sier Bjørndalen.

Ikke lei eller mett

Det norske folk, trenere og støtteapparat fikk også lovord fra den nå abdiserte skiskytterkongen, som blir stående med 96 seirer på øverste nivå, inkludert åtte OL-gull, 20-VM-gull og én verdenscupseier i langrenn.

– Jeg skulle gjerne sagt at jeg var lei og mett, men det er jeg ikke. Jeg er like motivert og skulle gjerne ha gått noen år til. Men nå ønsker jeg å trappe ned etter råd fra helsetemaet og familien, sier Bjørndalen, som nær tar til tårene hver gang han prater om at skiskytterkarrieren er over.

– Hva husker du best?

– Det jeg husker aller best er nok OL i Nagano (i 1998). Det er den råeste opplevelsen jeg har hatt. Fordi løpet ble avlyst en dag og så fikk jeg muligheten til å gå på nytt (Bjørndalen vant). Det er min største opplevelse, sier Bjørndalen, og setter Sotsji-gullet i 2014 som nummer to.

– Da var jeg 40 år og vant et OL-gull etter at alle hadde avskrevet meg et par år, sier Bjørndalen til VG.

Hylles

I over 25 år, etter debuten i 1993, har han vært en del av skiskyttersirkuset. Nå er en æra over. Bjørndalen avslører at han har fått mange tilbud, men at han skal bruke tid for å finne ut av hva han skal gjøre i fremtiden.

– Det er umulig å tenke på skiskyting uten Ole Einar, men samtidig er det en tid for alt. Uansett hva han velger, vil han være en stor idrettsmann, uttalte tidligere skiskytterdronning Liv Greite Skjelbreid til VG før Bjørndalen endelig bekreftet nyheten selv.

Hun hyllet Bjørndalen som en «stor idrettsmann» og trakk frem triumfen i Nagano (OL i 1998), Salt Lake City-OL og triumfen i Sotsji som hans største høydepunkter.

Halvard Hanevold var også full av lovord, men ser samtidig tilbake på de 16 årene han og Bjørndalen var en del av landslaget sammen.

– Han er en institusjon, helt rå, og jeg er bare veldig takknemlig for at jeg har fått lov til å bli kjent med ham og være på lag med ham. Noen ganger har folk spurt meg hvordan det har vært å leve i skygge av Bjørndalen, men slik er det ikke. Uten ham hadde ikke min og mange andre skiskytterkarrierer vært så flotte. Han er prototypen på hvordan idrettsutøvere bør være, roser Hanevold.

Denne artikkelen handler om Ole Einar Bjørndalen

Skiskyting