Gråtkvalt «Super-Svendsen» legger opp: Takket kjæresten

Publisert: 09.04.18 11:02

OLYMPIATOPPEN (VG) Emil Hegle Svendsen (32) gjør som Ole Einar Bjørndalen (44) - og gir seg som skiskytter på det øverste nivået.

Det bekrefter 32-åringen på en pressekonferanse mandag, noen timer etter at VG først meldte at medaljegrossisten gir seg .

– Jeg trengte å få OL-sesongen litt på avstand for å ta en avgjørelse, for erfaringen har vært at jeg får gnisten tilbake når jeg får en liten pause. Det har den dessverre ikke gjort i år, og derfor har jeg bestemt meg for at det nå er over, sier Hegle Svendsen, som startet pressekonferansen rolig, men som etter hvert ble mer og mer gråtkvalt.

– Det ble verre enn jeg trodde, sier han senere, tydelig rørt over at det endelige punktum er satt.

– Jeg skulle gjerne hatt Ole Einars motivasjon til å fortsette noen år til, men det har jeg ikke, sier «Super-Svendsen», som siden jul har gått med tankene om at dette kom til å bli siste vinter.

Han har latt seg motivere av det kommende VM-et i Östersund, der han virkelig slo gjennom med gull på normaldistansen for ti år siden, men forteller at gnisten likevel ikke har vært stor nok.

Han trakk frem Ole Einar Bjørndalens som hans «største motivasjon som skiskytter», takket det norske folk, mamma og pappa, klubben, lagkameratene, trenere, forbundet og Olympiatoppen - og spesielt kjæreste Samantha Skogrand. De to er forlovet.

– Sist, men ikke minst vil jeg takke Samantha. Det har vært noen litt tøffe år og du har vært min største støtte de siste årene, sier Svendsen.

Det betyr at OL i Pyeongchang ble hans siste mesterskap i en lang og innholdsrik karriere. I Sør-Korea – hvor han var Norges flaggbærer – var han med på å ta sølv på både herrestafetten og i mixedstafetten, og i tillegg sikret han en individuell medalje med bronse på herrenes fellesstart.

Fakta Emil Hegle Svendsens meritter OL: 4 gull (20 km og 4 x 7,5 km 2010, fellesstart og blandet stafett 2014), 3 sølv (sprint 2010, stafett 2018, blandet stafett 2018), 1 bronse (fellesstart 2018). VM: 12 gull (20 km og fellesstart 2008, 4 x 7,5 km 2009, fellesstart og 4 x 7,5 km 2011, 4 x 7,5 og blandet stafett 2012, sprint, jaktstart, 4 x 7,5 km og blandet stafett 2013, 4 x 7,5 km 2016, 6 sølv (4 x 7,5 km 2008, blandet stafett 2010, jaktstart 2011, sprint 2012, 20 km 2015), 3 bronse (blandet stafett 2007, fellesstart 2013, jaktstart 2016) Verdenscupen: 38 seire.

På fire OL har han opparbeidet seg en CV med fire OL-gull, tre -sølv og én -bronse. «Super-Svendsen» har også notert seg for solide 12 VM-gull og 38 seirer i verdenscupen.

– Jeg sitter igjen med mye stolthet og glede over det jeg har fått opplevd, sier Hegle Svendsen.

Han trekker frem VM i Östersund for ti år siden som «en av mine største opplevelser, i hvert fall følelsesmessig», og også OL i Vancouver, der han vant to OL-gull.

– Så må jeg også nevne VM i 2013 i Nove Mesto, som kanskje var det beste mesterskapet sånn idrettsmessig som jeg har deltatt i, sier Svendsen, som vant fire gull i det mesterskapet.

Nå føyer han seg inn i rekken over store, norske vintersport-profiler som har gitt seg den siste tiden. Hegle Svendsens mangeårige lagkamerat, Ole Einar Bjørndalen, annonserte at han var ferdig som skiskytter forrige tirsdag, og fredag kom nyheten om at langrennsdronningen Marit Bjørgen var ferdig med livet som toppidrettsutøver .

Veien videre for Emil Hegle Svendsen er usikker, men på pressekonferansen avslørte han at han har vært i kontakt med karriereveileder og ikke planlegger å sitte altfor lenge på sofaen.

– Det blir godt å ta fatt på livet etter karrieren, så takk for meg, avsluttet han til applaus fra den frammøtte pressen.

