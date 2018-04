SJOKKERT: Johannes Thingnes Bø liker ikke det han hører om etterforskningen av IBU. Bildet er fra et verdenscuprenn i Östersund i 2016. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø om korrupsjonssaken: – Svindel av verste sort om dette stemmer

Publisert: 12.04.18 16:40 Oppdatert: 12.04.18 17:24

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SKISKYTING 2018-04-12T14:40:46Z

Johannes Thingnes Bø (24) er sjokkert over nyheten om at Anders Besseberg (72) og Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) etterforskes for korrupsjon og dopingbedrag.

Østerrikes svar på Økokrim skriver torsdag formiddag at IBU-ansatte etterforskes for korrupsjon på 2,3 millioner kroner, samt å ha skjult russisk doping . Nyheten om at Besseberg har trukket seg som president var ikke kjent da intervjuet ble gjort. I intervjuet med VG forteller Besseberg at han avviser korrupsjonsanklagene . Thingnes Bø hadde ikke lest pressemeldingen om etterforskningen da VG ringte, og ble svært overrasket da han fikk vite innholdet.

– Det er såpass ja. Det er ikke gode nyheter, hverken for internasjonal skiskyting eller for oss nordmenn som har hatt en norsk president i alle år. Det er svindel av verste sort, hvis dette stemmer. Vi nordmenn har kjempet for ren idrett i mange år, med Ole Einar i spissen. Han har et godt forhold til Besseberg og de har jobbet bra sammen, sier Thingnes Bø, og fortsetter:

– Krise

– Men dette er krise for internasjonal skiskyting, som kaller seg selv for «biathlon family». De snakker om ren sport, og så har du en sjef på toppen som etterforskes for å ta imot penger for å skjule dopede utøvere. Det er det verste du kan gjøre. Men her må vi være tålmodige, og ikke dømme noen før alle fakta er på bordet.

– Vil dette også påvirke ryktet til norsk skiskyting?

– Jeg tror ikke dette vil skade norsk skiskyting så veldig. Norges Skiskytterforbund har gode standpunkt når det gjelder fairplay og syn på antidopingarbeidet. Dette er et slag i trynet for internasjonal skiskyting.

Ole Einar Bjørndalen , som i flere år har sittet i IBUs utøverkomité, vil vente med å uttale seg til politiet er ferdig med sine undersøkelser.

– Saken er under etterforskning, og jeg vil gjerne se hvordan østerriksk politi konkluderer før jeg kommenterer dette. De må nesten få lov til å gjøre jobben sin først, sier Bjørndalen til VG.

Flere reagerer

Han synes det er bra at man tar tak i påstandene og får avklart hva som er sant eller usant.

Flere utøvere har reagert på at IBU nå etterforskes for korrupsjon og dopingbedrag.

Den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson var onsdag tydelig på at Besseberg ikke har gjort en god nok jobb . Norges landslagsløper Henrik L’Abée-Lund sa til VG at «vi kan ikke ha det sånn at man ikke kan stole på IBU» .

De tidligere skiskytterne Halvor Hanevold og Lars Berger uttaler også til VG at situasjonen er alvorlig .