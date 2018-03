Domratsjeva vant - mareritt for Eckhoff: - Fryktet jeg skulle bli tatt igjen med en runde

Publisert: 18.03.18 12:36 Oppdatert: 18.03.18 13:31

HOLMENKOLLEN (VG) Hviterussiske Darja Domratsjeva (31) ble hyllet i Holmenkollen etter å ha vunnet jaktstarten. For Tiril Eckhoff (27) endte Kollen-helgen med et mareritt.

Ole Einar Bjørndalens kone trives godt i den norske hovedstaden og tok sin fjerde verdenscupseier i Holmenkollen.

Hun gikk ut sekunder etter ledende Anastasia Kuzmina og det var de to som gjorde opp om seieren til slutt. Der var Domratsjeva sterk og parkerte rivalen en snau kilometer før mål, og kunne ta i mot hyllesten foran tribunen i Kollen. 9,2 sekunder skilte de to til slutt, Kuzmina bommet fire ganger totalt, mens Domratsjeva nøyde seg med to bom.

– Holmenkollen var bra for meg med to pallplasser, men også prestasjonene har vært gode, sier Domratsjeva til VG etter en 2. plass på sprinten og seier på jaktstarten.

Etter triumfen i dag - hennes 32. i verdenscupen - har hun fortsatt mulighet til å vinne verdenscupen sammenlagt. Den leder Kuzmina.

– Jeg ser ikke så mye på sammendraget, jeg prøver bare å gjøre det bra og nyte hvert løp.

Blytungt

De norske jentene hadde et blytungt utgangspunkt på søndagens jaktstart. Ingrid Landmark Tandrevold var første norske ut i sporet med startnummer 23, nesten halvannet minutt bak Kuzmina. Hun endte også som nummer 23 med to bom, Marte Olsbu ble beste norske på 19. plass med to bom, en sterk prestasjon med tanke på at hun startet som nummer 41.

Med syv runder endte Tiril Eckhoff på en 49. plass.

– Dette var dårlig, gitt. Marerittet var at jeg skulle bli tatt igjen med én runde og bli tatt ut av løpet. Det var min verste angst, sier Eckhoff.

Hun vurderte aldri å gi seg.

- Det har jeg aldri gjort, jeg har aldri brutt. Det er uaktuelt - i hvert fall her i Holmenkollen, sier hun til VG.

Synnøve Solemdal endte på en 47. plass, Hilde Fenne skjøt syv bom som Eckhoff, og endte på en 54. plass.