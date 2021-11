OVERLEGEN: Ingrid Landmark Tandrevold gjorde ingen feil på standplass, og da var det ingen som klarte å true henne i sporet heller.

Tandrevold reddet Norges ære med tjue treff på hjemmebane

SJUSJØEN/OSLO (VG) Det så ut til å bli ny fransk dominans i strålende norsk solskinn søndag – men da Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff feilet, fant endelig Ingrid Landmark Tandrevold frem formen igjen.

– Vi må skru opp ett hakk til fellesstarten, sa Marte Olsbu Røiseland etter at franske Julia Simon overlistet alle de norske på sprinten på Sjusjøen lørdag.

Men det så virkelig ikke ut som alle de norske hadde fulgt det rådet.

For bare Ingrid Landmark Tandrevold gjorde jobben på standplass fra første stund, og seilte ut som en ensom norsk båt i et hav av franske skiskyttere da første skyting var unnagjort.

De to navnesøstrene Anaïs Bescond og Anaïs Chevalier-Bouchet, sammen med tsjkekkiske Marketa Davidova, pakket inn Tandrevold også ut på den andre runden, men så satte Fossum-jenta inn støtet.

Hun fylte på første stående skyting, mens de franske forsvant én etter én, og plutselig var det bare Davidova som hang med ut på nest siste runde.

20 treff for andre gang

Da lå alt til rette for en spennende norsk-tsjekkisk duell på siste skyting, og Tandrevold holdt hodet kaldt med fem nye strålende treff.

Dermed ble det en etterlengtet seier for Tandrevold, som hadde en skuffende dag på sprinten lørdag.

– Det var utrolig morsomt. Antall ganger jeg har skutt 20 treff kan jeg telle på én hånd, kanskje bare én finger til og med. Jeg var usikker på formen, så det var litt digg å kunne nyte det på sisterunden, og bli heiet frem av publikum, sier Tandrevold til NRK.

Etter litt tenketid trekker hun frem sin første verdenscuppallplass som den eneste gangen hun har fylt alle tjue blinkene tidligere.

– Så vi satser på at det lover godt. Det var jo egentlig et verdenscupfelt dette her, og så var det fint at vi var med helt der oppe, det er jo tross alt nasjonal åpning, gliste 25-åringen.

IMPONERTE: Karoline Erdal (t.h.) fikk en god klem fra lagvenninne Tandrevold etter at hun så vidt klarte å knipe tredjeplassen.

– Holdt på å begynne å grine

Davidova bommet to ganger, og holdt kampen om pallplass åpen for damene bak. 23 år gamle Karoline Erdal var en av de som dro nytte av det, og gikk ut fra siste skyting som nummer tre, men hardt presset av en gjeng franske løpere.

Hun klarte så vidt å holde unna for Braisaz-Bouchet, og tok en svært imponerende pallplass. Chevalier-Bouchet ble nummer to.

– Dette betyr mye. Jeg holdt på å begynne å grine ute i løypa, så jeg måtte holde det tilbake. Det var ganske sentimentalt. Jeg tror det var en blanding av at jeg var sliten, og at jeg hadde klart å treffe 20 treff. Idrett er et sentimentalt opplegg, så det var veldig gøy, sier Erdal til NRK.