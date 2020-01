INGEN LETT RETUR: Emil Hegle Svendsen (venstre) tror Johannes Thingnes Bø (høyre) ikke har garanti for å prestere som «vanlig» når han kommer tilbake fra pappapermisjonen sin. Foto: NTB scanpix

Emil Hegle Svendsen advarer Thingnes Bø før comebacket

Den nybakte faren Johannes Thingnes Bø returnerer fra «pappaperm» til verdenscupens siste helg før VM i Anterselva, og vil møte en erkerival som virkelig har funnet formen i hans fravær.

Nå nettopp

– Det blir ikke bare å fortsette der han slapp, og det er ingen garanti for at det går veldig bra i den første verdenscuphelgen når han er tilbake. De andre er konkurransemodus, han er i babymodus, sier NRK-ekspert og skiskytter-legende Emil Hegle Svendsen.

Thingnes Bø reiser ned til Pokljuka onsdag, og får med seg den siste verdenscuphelgen før i VM i skiskyting. Mesterskapet begynner 13. februar i Anterselva.

– Det er veldig bra for VM-sjansene til Johannes at han får med seg denne verdenscuphelgen, hvis ikke hadde han gått rett til VM uten konkurranse på nesten to måneder, sier Hegle Svendsen.

Også i verdenscupsammenheng er det virkelig i grevens tid for Johannes Thingnes Bø, som med sin «pappaperm» har tapt voldsomt terreng i kampen om den sammenlagte verdenscupen. Med fravær i fire verdenscuprenn rundt fødselen av lille Gustav, har erkerivalen Martin Fourcade sett sitt snitt til å overta den gule ledertrøyen.

– Det er mye fransk dominans akkurat nå, og det blir spennende å se hvilket utslag dette fraværet får på Johannes sin form. Konkurransen blir skarp, for Johannes sitt fravær har virket som en forløsende faktor på Fourcade, sier Hegle Svendsen, som i Ruhpolding gjorde sin debut som kommentator for statskanalen.

Med sin fjerde seier på rappen søndag ettermiddag, befestet Fourcade ledelsen i verdenscupen sammenlagt. 133 poeng skiller de to rivalene.

– Det store spenningsmomentet er hva som har skjedd med Johannes, om han er klar for å gå konkurranse. Både trening og søvn har kanskje ikke vært optimalt den siste tiden, spekulerer Hegle Svendsen, som med sin Magnus har erfaring fra området.

Hele seks løpere har forbigått Thingnes Bø de siste par ukene på sammendraget, inkludert storebror Tarjei Bø.

– 133 poeng er mye opp til Fourcade, og det ser vanskelig ut å ta ham igjen. Det er mer enn to seire som skiller dem nå, sier Hegle Svendsen.

Han er likevel klar på at det var helt rett valg av Bø og stå over konkurransene rundt sønnen Gustavs fødsel.

Publisert: 21.01.20 kl. 19:01

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser