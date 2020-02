Thingnes Bø avgjorde stafett-thriller: – En stor dag

ANTERSELVA/OSLO (VG) Johannes Thingnes Bø (26) avgjorde gullkampen etter en nervepirrende duell på siste skyting mot Italia, i mixed-stafetten i VM.

Under åpningsøvelsen i VM i skiskyting i Italia, var Thingnes Bø best i den tøffe skyteduellen på siste stående skyting mot hjemmenasjonens Dominik Windisch. Da hadde damene på laget servert en perfekt start på stafetten til brødrene Bø på de to siste etappene.

Og etter at Thingnes Bø gikk likt ut med Italia og Tsjekkia skaffet ankermannen til Norge en avgjørende luke på siste skyting, i duellen med Italia. Norge og Italia begynte begge å bomme, men Thingnes Bø fikk de nødvendige sekundene etter duellen på standplass. Italia tok sølv og Tsjekkia tok en overraskende bronsemedalje.

– Det er en stor dag. Vi har vunnet gull i Anterselva. Det er ingen selvfølge at vi skal ta gullet selv om vi er en av favorittene, sier Johannes Thingnes Bø.

– Jeg er veldig glad for at denne øvelsen er over. Nå er det bare å kose seg med de individuelle øvelsene og prøve å gå gode skirenn, sier Eckhoff til VG etter å ha imponert på sin 2. etappe.

For gullet på mixed-stafetten ble sikret etter en sterk norsk dag fra start.

– Det er helt fantastisk. Det var vårt mål og drømmen. På stafett er det alltid mer en lettelse enn glede med en gang. Vi føler selv at hvis vi gjør det vi skal så tar vi gull, men vi må likevel gjøre det. Ofte føler du lettelsen over at det gikk, sier Tarjei Bø til VG.

For andre ble det en fæl opplevelse å følge innspurten:

Marte Olsbu Røiseland skaffet Norge ledelsen etter 1. etappe i en meget tett og jevn start på stafetten. Men da Tiril Eckhoff skjøt alle blinkene rett ned på stående skyting distanserte hun sin italienske rival Dorothea Wierer.

Da Olsbu gikk gjennom intervjusonen påpekte hun blant annet at de hadde gitt guttene på laget det beste utgangspunktet. Men at det hele utviklet seg til en skrekkfilmlignende opplevelse da herrene måtte frem med ekstraskudd.

– Det er nervepirrende å starte et mesterskap og jeg er veldig godt fornøyd med etappen min, sier Olsbu Røiseland til VG.

Og hun lot seg imponere av lagvenninnen Tiril Eckhoff.

– En kjempebra etappe det var kjempekult å se. Jeg synes det var veldig kult at vi fikk det til begge to i dag. Det er bra for laget, sier Olsbu Røiseland.

Tarjei Bø måtte bruke ekstraskudd på siste skyting på 3. etappen. Men han avverget katastrofe på standplass etter at han også hadde bommet på det første ekstraskuddet.

Han vekslet dermed med broren Johannes Thingnes Bø i tetgruppen. Eckhoff innrømmet at hun trodde Bø skulle gå rett fra de andre.

– Det verste er mixed-stafett. Det er et ekstra press for å ta gull, sier Eckhoff.

