HELT FERDIG: En fullstendig utslått Tarjei Bø ga alt og trodde lenge han hadde sikret seg en VM-medalje. Han endte opp med den «sure» 4. plassen. Foto: Jostein Magnussen

VM-bronsen glapp – men Tarjei Bø kan få OL-medalje i posten

ANTERSELVA (VG) Tarjei Bø (31) gjorde det meste riktig, men VM-medaljen glapp. Nå kan han trøste seg med at han trolig får en bronsemedalje i posten, fra Sotsji-OL.

Nå nettopp

– Jeg tenkte jo at jeg kunne bli den første i historien som tok VM- og OL-bronse på samme dag. Det gikk akkurat ikke, men det er russerne som spiller hovedrollen i begge medaljeutdelingene, sier Tarjei Bø og sikter til den tidligere dopingutestengte Alexander Loginov som vant sprinten her i Anterselva og Jevgenij Ustjugov som er dopingtatt etter retesting av prøver.

Blir dommen mot Ustjugov stående, rykker Norge opp fra 4. til 3. plass på OL-stafetten i 2010. Norge ledet stafetten helt til siste skyting. Da måtte Emil Hegle Svendsen ut i strafferunden.

– Jeg tror det ville betydd mest for Emil hvis han kunne fått den medaljen i OL, for han hadde den tøffeste opplevelsen i hele karrieren sin hvor han følte at han ødela for laget med den 4. plassen. Den bronsemedaljen kunne vi fått da, så hadde vi fått en kulere fest, sier Tarjei Bø.

Slik svarte Loginov på dopingkritikken:

Johannes Thingnes Bø, som gikk 2. etappen på OL-stafetten, fikk høre «medaljenyheten» av Martin Fourcade under lunsjen.

– Det er alltid kjedelig med «postkassemedaljer», men jeg vet med det mesterskapet i Sotsji så ville vi uansett være skuffet om vi fikk bronsemedalje der. Så det er nesten bedre å få den i ettertid. Jeg håper virkelig vi får den.

Styremedlem i det internasjonale skiskytterforbundet, Tore Bøygard, vil ikke si så mye om detaljene i den gamle dopingsaken. Konsekvensene mener han er klare.

– Jeg forventer at Ustjugov vil anke saken inn for CAS, og skulle han bli dømt i CAS så vil en naturlig konsekvens være at IOC (Den internasjonale olympiske komité) tar gullet fra Russland og de andre rykker da opp. Det betyr at Norge vil få en bronsemedalje, mens Østerrike får sølv og Tyskland gull. Det er trist at de må vente så lenge på å få den medaljen, men sånn er jo svineriet da, sier Bøygard til VG.

– Så er jo denne saken også et signal til idretten at vi kan ta de som doper seg så mange år etterpå.

Johannes Thingnes Bø sier at han har sluttet å være mistenksom overfor russerne.

– De har virkelig fått svi de siste årene. Jeg vet at de blir testet hyppig, og jeg tipper Loginov er den som blir testet aller mest i skiskyttersirkuset. Jeg har blitt testet mye, men jeg tipper han blir testet oftere. Samtidig tror jeg IBU er på jakt for å unngå noen dopingskandaler i fremtiden og derfor vil teste utøvere som er blitt tatt tidligere.

Han ble selv nummer fem på sprinten og gratulerte Loginov med VM-gullet:

Publisert: 16.02.20 kl. 08:13

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser