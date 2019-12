FERDIG FOR DAGEN: Johannes Thingnes Bø forlater skiskytterstadion etter en treningsøkt i regnværet i Östersund. Foto: Jostein Magnussen

Thingnes Bø tror rekordrekken blir stående lenge

ÖSTERSUND (VG) Han fortsatte der han slapp sist sesong, men Johannes Thingnes Bø (26) tror hans utrolige seiersrekord fra i fjor blir stående lenge.

På normaldistansen her i Östersund på onsdag går han for sin 40. enkeltseier i verdenscupen. 16 av disse kom sist sesong - rekordåret hvor 26-åringen vant verdenscupen sammenlagt og gikk til topps i alle distansecupene.

Det er en prestasjon som det blir vanskelig å toppe.

– Konkurransen om å vinne er blitt tettere, det så vi på åpningssprinten. Det har aldri skjedd at noen har vunnet 16 verdenscuprenn på én sesong. Da er det mest logiske at det skal ta lang tid før det skjer igjen. At rekorden kommer til å bli slått en gang, det tror jeg, sier Thingnes Bø på vei ut av skiskytterarenaen etter en timeslang treningsøkt i øsende regnvær.

– Det kommer nok opp en utøver som har de samme egenskapene som meg. Når du kommer inn i flyten, kan ting og er den raskeste i sporet, det er da du har muligheten. Så er det veldig sjelden at det er løpere som har begge deler.

Seieren på sprinten i helgen kom overraskende på ham, men kan vise seg å være gull verdt.

– Jeg fikk en start som jeg ikke hadde turt å håpe på. Jeg var usikker før start. Nå har jeg fått den seieren som gjør at jeg igjen kan ha tro på egne ferdigheter.

– Hvordan er det å være jaget, å være den mannen alle skal slå?

– Det er ikke så farlig. Slik har det alltid vært. Når du når toppen så er det ikke slik at du begynner å hvile. Du er like på som før. Lysten etter å bli best er kanskje større hos andre enn Martin Fourcade og meg som har gjort det bra de siste årene.

– Men du er fortsatt like sulten på å vinne?

– Ja, absolutt, men det er vanskelig å følge opp triumfer. Det er krevende å følge opp en sesong som i fjor. Man kan jo bli skuffet og miste troen på egne ferdigheter hvis man ikke får det til.

Av Thingnes Bøs 39 individuelle verdenscupseirer har bare tre kommet på den klassiske skiskytterdistansen, normalen. Den aller første kom nettopp her i Östersund for to år siden.

Publisert: 04.12.19 kl. 14:16

PS! Herrenes normaldistanse går klokken 16.15 onsdag. Kvinnene går torsdag klokken 16.20.

