Fourcade vant - forbi Thingnes Bø i verdenscupen

Martin Fourcade (31) tok sin andre seier på tre dager og tok samtidig over ledelsen i verdenscupen sammenlagt.

Franskmannen har fått maksimalt ut av fraværet til Johannes Thingnes Bø med seier på sprinten fredag og dagens fellesstart. Nå er han plutselig 13 poeng foran lillebror Bø i sammendraget.

Det var en annen Bø som startet best i Oberhof. Tarjei Bø gikk ut i tet etter første skyting med Martin Fourcade like bak. Inn mot andre liggende skyting koblet flere løpere seg på, inkludert to andre nordmenn: Vetle Sjåstad Christiansen og Johannes Dale.

På andre skyting kom også bommene på nordmennene. Det ble to runder på alle tre, og dermed var de over 50 sekunder bak Arnd Peiffer som fikk ned blinkene raskest av alle og gikk ut 24 sekunder foran landsmann Kuehn og Fourcade.

Ut fra tredje skyting var det dobbelt fransk i teten. Simon Desthieux og Martin Fourcade traff på alt, mens nordmennene fortsatte å bomme. Peiffer bommet på to skudd, men gikk likevel ut på en 3. plass.

På siste skyting bommet Fourcade på det siste skuddet, men Desthieux bommet en gang mer - og ingen andre var på skuddhold. Dermed kunne Fourcade gå inn til sesongens tredje verdenscupseier foran Peiffer, Desthieux og Johannes Dale.

Dette er Dales beste resultat i verdenscupen. Fra før har unggutten to 6. plasser.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 8, Erlend Bjøntegaard nummer 13. Tarjei Bø ødela alt på siste skyting hvor han fikk fire strafferunder. Han gikk inn til en skuffende 25. plass.

PS! De fire norske skiskytterne fikk i alt 21 bom.

