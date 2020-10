HVA SKAL DE SMØRE MED? Marte Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø jubler etter en seier på parstafetten under VM i Östersund i 2019. Foto: Jostein Magnussen

Utsettelse av fluorforbud skaper hodebry

Skulle FIS og IBU velge å utsette fluorforbudet til neste sesong betyr det likevel trøbbel for de norske smørerne.

Det er ventet at det kommer en beslutning i dag, fredag, når styret i det internasjonale skiforbundet (FIS) møtes.

FIS og det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har begge innført forbud mot all bruk av fluorprodukter fra denne sesongen, men er i tidstrøbbel siden man fortsatt ikke har klar testmaskinen som skal måle innholdet av fluor på skiene.

Man har heller ikke gått ut med noen verdier når det kommer til målingene.

Nå er kaoset nesten komplett. Om FIS og IBU velger å utsette fluorforbudet blir det problemer fordi smørerne må forholde seg til et EU-regelverk som likevel forbyr fluorprodukter inneholder C8-kjemi (pulver og topping), mens C6-kjemi (i glider-varianter) kan benyttes.

– Vi må få klarhet i hva som er lov og ikke lov, og vi må få det skriftlig fra EU. Så får vi forholde oss til det. Hvis vi defineres som sluttbruker kan vi benytte produktene, defineres vi som profesjonelle har vi ikke lov. IBU sier de har fått informasjon fra EU om at vi ikke kan bruke det, mens produsentene sier de har fått beskjed om at vi kan bruke det, sier smøresjef for de norske skiskytterne, Tobias Dahl Fenre.

Blir C8-produktene forbudt, er det neppe alle som vil bry seg om det.

– Det er jo problematisk siden regelverket ikke er tydeliggjort for alle verken hos FIS eller IBU. Det er fryktelig vanskelig å bli tatt på det hvis du bruker C8-produkter, sier smøresjefen og antyder at myndighetene i enkelte land neppe vil bruke så mye ressurser på om det brukes C6- eller C8-produkter av utøverne enten de nå går langrenn, kjører utfor eller deltar i skiskyting.

I tidstrøbbel

– Det dukker opp så mange problemstillinger som ingen har sjekket ut. Man har ment at dette fluortest-apparatet skulle løse alle problemer. Nå har tiden løpt fra de «høye herrer» og det er ikke tid til å få til noen gode løsninger.

I skiskytterleiren kjøpte man inn fluorprodukter som skulle vare til og med OL i 2022. Akkurat nå står disse varene, verdt nærmere fire millioner kroner, på et lager.

– Vi kan ta det tapet, men det hadde kanskje vært en mer fornuftig retning om man fikk noen fritak eller fikk klarhet i tolkningen av EU-direktivet slik at vi kunne bruke opp det lageret vi har ved at vi ble sett på som sluttbrukere, sier Tobias Dahl Fenre.

KRITISK: Smøresjef Tobias Dahl Fenre i skiskytternes smørebuss. Foto: Jostein Magnussen

