SUVEREN: Johannes Thingnes Bø. Foto: DON EMMERT / AFP

Thingnes Bø og Norge slo knockout på alle

Med Johannes Thingnes Bø på ankeretappen slo Norge knockout på alle i verdenscupstafetten i Canada. Før det hadde Lars Helge Birkeland, Vetle Sjåstad Christiansen og Erlend Bjøntegaard lagt et solid grunnlag.

Publisert: 08.02.19 21:48 Oppdatert: 08.02.19 22:04







Johannes Thingnes Bø var nesten i dusjen før de andre lagene kom i mål. Frankrike kom på 2. plass, ett minutt og 10 sekunder bak Norge. Russland på 3. plass var snaut to minutter bak.

– Det er sjelden at Johannes har gått i mål med så lav puls, fastslo NRK-ekspert Ola Lunde etter at Thingnes Bø hadde tatt det meget rolig etter siste skyting.

– Hemmeligheten var at vi andre ga Johannes et ok utgangspunkt, gliste Vetle Sjåstad Christiansen.

Etter en bra startetappe av Lars Helge Birkeland, slo Vetle Sjåstad Christiansen knockout på Frankrikes Emilien Jacquelin mot slutten av den andre etappen. Han vekslet 22,9 sekunder foran Frankrike - og alle de andre landene var mer enn minuttet bak Norge i kulden i Canmore.

Dette var den siste stafetten før verdensmesterskapet.

Erlend Bjøntegaard var på forhånd regnet som usikkerhetsmomentet på det norske laget. Han hadde én bom på liggende og Simon Fourcade klarte å ta inn en del av forspranget. Bjøntegaard gikk fortere i løypa, men måtte ha to ekstraskudd på stående. Derfor gikk franskmannen først ut fra skyting, men nordmannen gikk så mye raskere at han vekslet 8,7 sekunder foran.

– En meget solid etappe av Bjøntegaard, fastslo Ola Lunde.

Dermed overtok Johannes Thingnes Bø, som har vunnet 12 verdenscuprenn på rad individuelt. Han gikk mot Quentin Fillon Maillet og økte forspranget fram mot liggende skyting.

Verdens beste skiskytter hadde fem kjappe treff og økte dermed ledelsen til over 40 sekunder før stående skyting.

– Det er krevende for Johannes å nullstille for hvert løp, sa Ola Lunde NRK-sendingen.

På den stående skytingen slet Johannes Thingnes Bø med sterk vind - men skjøt likevel fullt hus.

– Han har vel lyst til å skyndte seg til mål, etter som det er så kaldt, fastslo NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Han kunne nesten ha tatt på seg ei boblejakke mot mål ...

– Det var steinhardt. Man mister følelsen på hendene i kulden, sa Lars Helge Birkeland i intervju med NRK.

– Heldigvis er det ikke hver dag det er 18 minusgrader.

– Jeg tok ut alt jeg hadde, fortalte Vetle Sjåstad Christiansen.

– Det var ikke så ille å gå i kulden. Jeg hadde fire lag med klær. Vanligvis går vi jo bare med trikoten, sa han til NRK.