Sjåstad Christiansen: - Jeg er målløs

Vetle Sjåstad Christiansen (26) var mannen Norge måtte stole på da Johannes Thingnes Bø (25) sprakk fullstendig på stående skyting under sprinten i Soldier Hollow. Fire bom fikk verdens beste skiskytter i 2018/19. Men Sjåstad Christiansen vant med 1,3 sekunder.

Publisert: 15.02.19 20:16 Oppdatert: 15.02.19 21:16







– Det var helt sjukt hardt og jeg trodde jeg ikke kom til å klare det, men det ser veldig bra ut nå. Jeg skal ikke si noe før alle er i mål, men fy fader. Det var den rette dagen å gjør det på, når Johannes først skulle bomme på stående. Jeg er målløs rett og slett, sa Sjåstad Christiansen til NRK mens han ledet, men det fortsatt var konkurrenter igjen i sporet.

Det gikk bra. Og han felte noen tårer etter seieren. Det har vært en lang vei til denne seieren.

Det var Sjåstad Christiansens første verdenscupseier, etter en andre- og en tredjeplass som beste plasseringer tidligere på 68 verdenscuprenn. Han skjøt feilfritt, som bare en av tre i rennet. Han snek seg foran Simon Desthieux fra Frankrike og Roman Rees fra Tyskland.

– Imponerende av Vetle, meget imponerende, sa eksperten Ola Lunde på NRK da nordmannen gikk i mål.

Johannes Thingnes Bø ledet suverens etter liggende skyting, 16,7 sekunder foran nummer to, han økte ledelsen i sporet, og inn til stående hadde han 37,5 sekunders ledelse, etter suveren skyting og meget godt langrenn.

Alt lå til rette for nok en triumf for 2018/19-sesongens suverene skiskytter, som hadde 12 individuelle seirer før fredagens renn.

Så kom stående skyting. Og folk måpte da nordmannen sprakk voldsomt, og pådro seg fire strafferunder. Selv Thingnes Bø klarte ikke å hente inn tiden fra alle de strafferundene.

Det er en prestasjon å bli nummer fem, med fire strafferunder på en sprint.

– Jeg synes at jeg er uheldig, jeg skjønte ikke så mye når jeg bommet skudd på skudd der. Det var så klart skuffende, men jeg følte jeg var bedre enn det resultatet ble, sier Johannes Thingnes Bø til NRK.

– Du skjønte ikke hva som skjedde? Forsøkte du å gjøre endringer eller lot du det stå til?

– Du prøver jo å komme lenger inn i blinken enn på blinken før. Og så ble det likevel bomskudd på både en, to, tre og fire. Det var skikkelig kjedelig, for jeg hadde gode sekunderinger, sier Thingnes Bø.

Men Vetle Sjåstad Christiansen kom som et skudd da Thingnes Bø sviktet, og med strålende skyting og et godt langrenn, klarte han å komme seg i mål med bestetid.

Så måtte han stå inne i målområdet og vente. Kunne noen slå ham? Sjåstad Christiansen ventet og ventet. Den siste som kunne slå ham var Fabien Claude fra Frankrike. Han lå bak inn på stående. Han bommet på første skuddet, og dermed var Vetle Sjåstad Christiansen vinner av sitt første verdenscuprenn.

Vetle Sjåstad Christiansen var en av verdens beste juniorer på begynnelsen av 2010-tallet. Men sjukdom og atter sjukdom ødela mye av fremdriften etter junior-perioden.

– Som junior var han på høyde med de beste i verden. Han var rå i Norge, jeg tror han tok mer enn 15 medaljer for ungdom og junior. Han var absolutt like rå som Johannes Thingnes Bø, bare et år eldre, sier NRK-ekspert Ole Kristian Stoltenberg til VG.

– Utrolig moro for Vetle etter all motgangen han har hatt, sier Ola Lunde om Vetle Sjåstad Christiansen.