ORDKRIG: Johannes Thingnes Bø (i midten) og Aleksandr Logniov (til venstre) er ikke spesielt gode venner. Her sammen med Tarjei Bø på pallen etter lørdagens jaktstart i Nove Mesto. Foto: Petr David Josek / TT NYHETSBYRÅN

Ordkrig mellom Russland og Norge i skiskyting

SKISKYTING 2018-12-23T07:17:18Z

VILNIUS (VG) Johannes Thingnes Bø (25) og Norge har havnet i ordkrig med Russland etter uttalelser om den dopingdømte Aleksandr Loginov (26).

Publisert: 23.12.18 08:17

Russeren var nærmest den norske skiskytterstjernen både i torsdagens sprint og i lørdagens jaktstart i Nove Mesto.

Etter seieren torsdag sa Thingnes Bø - ifølge den russiske avisen Sport Ekspress - følgende:

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Han dopet seg da han hadde et valg. Ja, det har gått noen år, men det skjedde. Han bør be om unnskyldning til alle utøverne.

Denne uttalelsen , til den kjente journalisten Vladimir Ivanov, har vakt voldsomt oppstyr i Russland, der skiskyting er en av de største idrettene.

Visepresidenten i det russiske skiskytterforbundet, den tidligere toppløperen Sergej Tsjepikov, mener at nordmennene har dobbeltmoral.

– Det er selvfølgelig ubehagelig å høre dette. Det bør være en kamp både mot doping og mot urimelig kritikk, sier han til Sport Ekspress.

– Jeg kunne også vise til mange eksempler der idrettsutøvere bruker midler av terapeutiske årsaker. Jeg har selv sett hvordan norske idrettsutøvere sprøyter i seg astmamedisiner før start. Vi bør ikke ha dobbeltmoral.

Han fortsetter med å si at «hvis du kjemper mot doping, så må du gjøre det med ærlige midler» - og antyder at nordmennene bruker astmasykdommen som unnskyldning.

Også den kjente skiskytter-kommentatoren på russisk TV, Dmitrij Gubernijev, har kastet seg inn i debatten. Han mener at det ikke er noen grunn for Aleksandr Loginov til å be om unnskyldning.

Loginov ble forøvrig nummer to, bak Thingnes Bø på lørdagens fellesstart:

– Det er klare regler. Hvis det var en elektrisk stol som dom for doping, så måtte du sette deg der. Om det var giljotinen, så var det det. Men regelen er to års utestengning. Loginov har sonet denne dommen. Derfor bør det ikke være noe problem, sier Gubernijev, som er høyt profilert i Russland.

– Ingen trenger å be om unnskyldning. La nordmennene snakke. Jeg respekterer virkelig Johannes, han er en kul kar.

Storebror Tarjei Bø sa etter rennet torsdag til NRK at det «det er litt tøft å se at folk som har vært utestengt for doping er tilbake og går renn. Men det er sånn reglene er».

Johannes Thingnes Bø sa til NRK:

– Jeg holder tankene mine angående han for meg selv nå. Så lenge han er med fra start får vi leve med det, og så får jeg bare sørge for å være foran han hele veien.

Aleksandr Loginov ble tatt for EPO-doping og utestengt i to år. Prøven ble egentlig avlagt i november 2013, men i 2014 kom det nye testmetoder, og i januar 2015 ble Loginov-saken kjent.

Den endelige dommen kom ikke før sommeren 2015. Blant annet forklarte Loginov at han «ikke ville forklare sine intime og private problemer». Ifølge ham selv fikk han diagnosen akutt prostatitt i 2013. Det er en betennelse i prostatakjertelen. Skiskytteren hevdet at han hadde blitt tilbudt en «biologisk aktiv medisin» av en «venn som led av det samme problemet».