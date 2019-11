Skiskytterne enig med forbundet om ny avtale: Får selge én ekstra sponsor

Før helgens sesongstart på Sjusjøen har skiskytterne blitt enige med forbundet og skrevet under på den nye utøveravtalen.

Oppdatert nå nettopp







Skiskytterne ble forelagt et utkast til ny avtale i sommer. Den valgte man å avslå. Siden er det gjort tilpasninger før Johannes Thingnes Bø & co nå valgte å skrive under på avtalen noen dager før sesongen starter på Sjusjøen.

Det har vært uenighet rundt hvordan utøverne skal få markedsføre sine private sponsorer og hva man kan promotere i sosiale medier.

Skiskytterne har ønsket å kunne vise frem private sponsorer når de ikke er på offisielle samlinger.

les også Skiskytterne med fem VM-gull - og 3 millioner kroner i minus

– Vi kjemper for at vi skal ha et tydelig skille med noen føringer for hva som er lov og hva som ikke er lov, med tanke på å inngå private sponsoravtaler på for eksempel klær, sa Erlend Bjøntegaard til NRK da avtalen ble tema under samlingen i Anterselva i forrige måned.

Emilie Nordskar, kommunikasjonssjef i Norge Skiskytterforbund, forteller til VG at «løperne får bedre rammebetingelser»:

– For det første får de økning i sine stipendier. Dernest får de muligheten til å fordele premiepenger i stafettcupen slik de vil. Og så får de muligheten til å selge ett sponsormerke til. Det øker fra fem til seks merker som de kan selge selv.

les også Ole Einar Bjørndalen i sorg etter Halvard Hanevolds død: – Det er bare vondt å tenke på

– Samtidig sikrer vi i forbundet oss muligheten til å holde inntektsnivået og holde den aktiviteten vi ønsker - og landslagsstrukturen, sier Nordskar.

Norges Skiskytterforbund melder ellers at avtalen med klesleverandør Odlo endres. Nå kan utøverne velge blant to hanske-merker for de neste tre sesongene.

– Odlo har produkter av svært høy kvalitet og leverer gode produkter. Utgangspunktet for justeringen i avtalen dreier seg om at hanskene deres ikke har passet alle våre utøvere. Nå kan de velge blant to merker, enten Odlo-hansker eller fra Kinetixx, sier Anne Varden, generalsekretær i Norges Skiskytterforbund i pressemeldingen.

Løpere fra 10 nasjoner - med Martin Fourcade i spissen - skal gi de norske utøverne kamp og stiller til start under helgens sesongåpning på Sjusjøen.

Slik er programmet:

Lørdag kl. 09.15: sprint kvinner, kl. 11.30 sprint menn.

Søndag kl. 11.20: fellesstart kvinner, kl. 14.15 fellesstart menn.

Publisert: 15.11.19 kl. 12:00 Oppdatert: 15.11.19 kl. 12:15







Mer om