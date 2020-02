Olsbu Røiseland reddet Norge - VM-gull på stafetten

ANTERSELVA/OSLO (VG) Norge så ut til å være helt ute av gullkampen. Så tok Marte Olsbu Røiseland (29) fatt på ankeretappen, traff på ti av ti skudd og sikret stafett-gull i VM.

Det norske stafettlaget, bestående av Synnøve Solemdal, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland forlenget Norges strålende stafett-rekke med VM-gull i Anterselva lørdag.

– Helt fantastisk! Jeg var skikkelig nervøs før start i dag, og dette var løpet jeg nesten grudde meg mest til fordi de andre var så sugen på medalje. Jeg fryktet skikkelig Denise (Herrmann, Tyskland). Det var så deilig å klare det, sier Olsbu Røiseland til NRK - samtidig som hun smiler om kapp med sola.

Men det satt langt inne.

Slet med skytingen

Det var nemlig en stafett preget av mye dårlig skyting. Synnøve Solemdal gjorde en god jobb på åpningsetappen med én bom, før Tandrevold fulgte opp med to bom. Tiril Eckhoff gikk Norges 3. etappe og gikk - på sedvanlig vis - lynhurtig i sporet, men på standplass lugget det skikkelig.

På sin første skyting noterte hun seg for tre bom, men traff på tre av tre ekstraskudd. På andre skyting gikk det derimot langt verre.

Hun noterte seg for fire bom - og måtte dermed ta fatt på en strafferunde. Norge så ut til å være hektet av i gullkampen, men Eckhoff ga alt hun hadde på den siste runden og sørget for at Norge vekslet 42 sekunder bak Polen.

Men Marte Olsbu Røiseland, Norges ankerkvinne, som har hatt et strålende mesterskap i Italia, lot seg ikke affisere.

Nervepirrende

Polen måtte bruke to ekstraskudd på første skyting, mens Olsbu Røiseland plaffet ned fem av fem. Ikke lenge etter nest siste skyting var hun i tet etterfulgt av svenske Hanna Öberg. De to kom samtidig inn til siste og avgjørende skyting.

Öberg startet med et bomskudd, mens Olsbu Røiseland var feilfri på den stående skyting. Det ble en reprise på fjorårets VM-stafett i Östersund. Også da gikk Olsbu Røiseland seirende ut av duellen.

– Jeg måtte smile litt for meg selv da vi kom i akkurat samme situasjon. Endelig klarte jeg å bare ha 100% fokus på meg selv. Jeg visste ikke hvordan det gikk med Hanna. Det var så deilig å bare ta de blinkene, sier en smørblid Olsbu Røiseland.

Hun gikk ut i sporet med en komfortabel ledelse - 25 sekunder ned til Ukraina - og endte opp med å sikre gull foran Tyskland og Ukraina.

– Jeg kommer aldri til å tørre å møte Marte på siste stå. Jeg skjønner at de andre blir psyket ut. Det er helt rått, sier Tandrevold og lagvenninnen.

Medaljedrysset fortsetter for Olsbu Røiseland,som har tatt edelt metall i samtlige VM-øvelser i Anterselva.

Publisert: 22.02.20 kl. 12:52 Oppdatert: 22.02.20 kl. 13:05

