Thingnes Bø kan fortsatt klare «umulig» sammenlagtseier

Det var ikke mange som trodde Johannes Thingnes Bø (26) skulle kjempe om en sammenlagtseier i verdenscupen etter at han tok «pappaperm» i januar. Nå er han på skuddhold.

Martin Fourcade benyttet sjansen og vant alt da Thingnes Bø sto over fire renn i Oberhof og Ruhpolding. Dermed sikret han seg 240 verdenscuppoeng og gikk forbi nordmannen i kampen om ledertrøya og det store sammenlagttroféet.

I VM svarte Johannes Thingnes Bø og ble den mannlige utøveren som plukket flest verdenscuppoeng (208). Med syv konkurranser igjen - de to første nå foran tomme tribuner i tsjekkiske Nove Mesto - er avstanden opp til franskmannen «bare» 38 poeng.

– Det blir en kamp til siste slutt, og jeg har en mulighet til å vinne i år igjen. Men siden Fourcade har litt å gå på så kan jeg ikke tillate meg å gå noen dårlige renn i innspurten. Skulle jeg gjennomføre ett dårlig løp hvor han vinner, så tror jeg ikke det går, sier Thingnes Bø.

Han bruker uansett ikke spesielt mye tankevirksomhet på muligheten. 26-åringen valgte egentlig bort verdenscupen da han ble hjemme med kona Hedda da sønnen Gustav kom til verden.

– Det var jo spesielt at Fourcade skulle vinne alle fire rennene jeg sto over. Hadde han nøyd seg med å vinne to så hadde vi vært likt, sier Johannes Thingnes Bø og minner om at også Quentin Fillon Maillet (661 poeng) har en mulighet til å vinne i sammendraget.

NRK-ekspert Ola Lunde trodde Thingnes Bøs mulighet til å vinne sammenlagt var spolert etter «januarrunden» hvor Fourcade vant alt. Nå er han ikke like sikker.

– Brukbar mulighet

– Jeg gir Thingnes Bø en brukbar mulighet til å klare dette. Problemet er at det er veldig få poeng å plukke hvis Fourcade også hevder seg i toppen. Dermed må Johannes vinne flere av rennene som gjenstår og likevel være avhengig av at Fourcade gjør noen dårlige løp, sier Lunde og viser til at det bare er 12 poengs forskjell på en 1. og en 3. plass i et verdenscuprenn. Ledelsen nå er på 38 poeng.

– I fjor var det jo slik at Fourcade fikk en «mental knekk» hver gang Johannes var til stede. Denne sesongen har han levert fantastisk bra med seks verdenscupseirer.

På kvinnesiden tror Ola Lunde at Dorothea Wierer (682 poeng) har for stort forsprang til konkurrentene Hanna Öberg (613), Tiril Eckhoff (606) og Marte Olsbu Røiseland (592).

Røiseland sto som kjent over tre verdenscuprenn og satset alt på VM i Anterselva. Med fem gull og to bronse - medaljer på alle øvelser - traff hun optimalt med sin oppkjøring.

– Det blir for langt opp. Wierer har vært solid og holder et høyt nivå. Marte har jo en utrolig bra rekke, men hun sto jo over tre renn, mens Tiril har hatt dårlige resultater etter at hun vant seks renn før VM. Det kan hende det blir litt enklere for de norske neste år, hvis Wierer gjør alvor av planene om å gi seg etter denne sesongen.

