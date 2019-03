Eckhoff tapte norsk-svensk duell om seieren i Kollen

HOLMENKOLLEN (VG) Tiril Eckhoff (28) ble kun slått av svenske Hanna Öberg på fellesstarten i Kollen. Marte Olsbu Røiseland (28) fikk nok en fjerdeplass og misset pallen i sammendraget.

Resultatliste fellesstart i Holmenkollen 1. Hanna Öberg, 35.56,2 2. Tiril Eckhoff, +1,3 3. Clare Egan, +10,4 ... 9. Marte Olsbu Røiseland, +1.01,6 19. Ingrid Landmark Tandrevold +1.54,4 Vis mer vg-expand-down

– Jeg måtte grave langt ned i kjelleren. Jeg var litt bekymret på toppen der, men så kom det seg på vei nedover, sier Eckhoff til NRK etter en tung sisterunde i Kollen.

Alle de beste i verdenscupen, inkludert Olsbu Røiseland, var borte fra seierskampen allerede før siste skyting. I stedet ble det en duell i kraftige vindkast med Eckhoff, Öberg, Clare Egan fra USA.

– Det begynte å blåse veldig mye. Så jeg måtte bare stå å puse og puse og jobbe. Jeg klarer å jobbe de ned, jeg er fornøyd med en runde, sier Eckhoff.

Det fikk også utfordrerne, og de tre gikk ut med kun 10 sekunders mellomrom mellom seg. På den siste runden stakk svensken ifra, og Eckhoff distanserte på sin side amerikaneren.

Ekchoff nærmet seg Öberg helt frem til målstreken, men svensken hadde akkurat nok på tanken til å holde inn til seier, 1,3 sekunder foran Eckhoff.

Hun forteller at hun er ganske fornøyd med sesongen sett under ett, og spesielt det å avslutte på pallen på hjemmebane.

– Selvtilliten har kommet nå utover sesongen og jeg er veldig fornøyd med å kunne si at jeg er blant verdens beste i skiskyting, avsluttet Eckhoff til kanalen.

Verdenscupen sammenlagt 1. Dorothea Wierer, 904 poeng 2. Lisa Vittozzi, 882 3. Anastasia Kuzmina, 870 4. Marte Olsbu Røiseland, 855 Vis mer vg-expand-down

Den italienske verdenscupvinneren Dorothea Wierer forsvant ut av seierskampen allerede etter andre skyting med tre strafferunder.

Olsbu Røiseland kunne med et kjempeløp ta tredjeplassen i verdenscupen totalt, og innkassere i overkant av 170 000 kroner, men fire bom ble for mye for å kjempe om seieren. Hun endte til slutt på niendeplass på fellesstarten.

Dermed havnet hun på fjerdeplass totalt i verdenscupen, bak Wierer, landskvinne Lisa Vittozzi og Anastasia Kuzmina fra Slovakia.

Fjerdeplasser har vært Olsbu Røiselands lille «forbannelse» denne sesongen. I verdenscupen har hun blitt nummer fire hele seks ganger.

– Fanken heller. Med så mange 4. plasser så er det vel fortjent at det ender med en 4. plass i sammendraget også. Det var kjedelig at jeg ikke skulle slå Kuzmina med mer i dag, sier Olsbu Røiseland til VG.

28-åringen kan se tilbake på en fantastisk sesong.

– Det har vært en kjempebra sesong, men når man ser målet foran seg er kjedelig å ikke klare det. Jeg har tre verdenscupseirer og er veldig godt fornøyd med det.

24.03.19 14:22 Oppdatert: 24.03.19 14:54