Kommentar

Flomlyset er tungt og nødvendig

Anders Besseberg er tidligere president i IBU. Nå er han tiltalt for grov korrupsjon.

Alt må frem rundt hvordan Anders Besseberg drev internasjonal skiskyting. Ikke minst av hensyn til tiltalte selv.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nordmannen er som alle andre å betrakte som uskyldig inntil det motsatte er bevist, og så langt vet vi lite om hvordan Besseberg planlegger å renvaske eget navn og rykte.

Men vi vet både at han nå nekter straffskyld, og at han i tidligere intervjuer har vært kategorisk på at han ikke har vært korrupt.

Nå er det klart at Økokrim slett ikke deler den oppfatningen.

Det er en heftig korrupsjonstiltale som er tatt ut mot Besseberg. Han skal svare på svært konkrete anklager fra perioden som president i IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet).

I flere runder har diverse beskyldninger kommet mot ham, og ikke alt som tidligere har vært fremme er med i Økokrims tiltale for grov korrupsjon.

Men det er mye som ligger her, som innbærer at Besseberg-saken vil være tidenes norske idrettsskandale om han blir dømt etter tiltalen.

Dersom Økokrim klarer å overbevise retten, vil en norsk idrettsleder ha brutt med alt et slik verv skal innebære, og i tilfelle stå igjen som et ekstremeksempel på hvor galt det kan gå med maktkonsentrasjon og en lukket kultur i toppen.

Men la oss være veldig tydelige på at ingenting skal foregripes i en så alvorlig sak. Besseberg må få alle muligheter til å underbygge at han aldri lot seg korrumpere som president.

Vi vet ikke hvilken strategi han og forsvarer Christian Hjort kommer til å lande på. Det er åpenbart en rekke helt konkrete temaer fra tiltalen som må imøtegås troverdig, dersom han skal ende opp med å bli frikjent i saken som trolig kommer opp til høsten.

Økokrim mener å kunne bevise at han har mottatt bestikkelser sammenhengende i en periode på ti år.

Flere kostbare klokker, prostituerte betalt av andre og gratis jaktturer i utlandet er blant tiltalepunktene den tidligere presidenten kommer til å bli konfrontert med.

Relasjonen til russisk skiskyting har stått sentralt i saken, og et av spørsmålene er om han har tatt imot gaver fra russisk hold.

Det er også sentralt at han tiltales for å ha disponert en BMW over år, der et selskap bak kjøp og salg av rettigheter skal ha tatt leasingkostnaden.

Det er store verdier i sving i toppidretten. Derfor er det så viktig at personer som har makt over viktige valg, som hvem som skal få tildelt arrangementer eller markedsrettigheter, er ekstremt ryddige på hvordan tilliten blir forvaltet.

Det mener Økokrim at Besseberg ikke har vært. Det er mulig å bli dømt for korrupsjon uten at påtalemyndigheten kan bevise at tiltalte foretok seg dette eller dette som en følge av bestikkelsen, så lenge det forelå en påvirkningsmulighet.

Det er nå fem år siden Besseberg-saken sprakk. I tillegg til at han må møte i en norsk rettssal for å svare for brudd på norsk lov, pågår det en sak der han er anklaget for å ha brutt idrettens regler. Den er ennå ikke avsluttet.

Selvsagt har saken vært en kjempebelastning både for Besseberg, hans nærmeste og for internasjonal skiskyting.

Derfor er det både viktig og riktig at saken nå blir belyst så grundig som overhodet mulig, der det også blir svært interessant å få kjennskap til den tidligere presidentens versjon og forklaring.

Uansett hva saken bringer er det ingen tvil om at Besseberg satt for lenge, og at det var store kulturproblemer rundt styresettet. Men før en dom eventuelt skulle foreligge, skal vi være varsomme med å konkludere med noe som helst og skyld og straff.

Det er ingen tvil om at Økokrim har stilt inn siktet og er klar til å fyre løs. Så får tiden vise om påtalemyndigheten treffer blinken.