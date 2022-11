VM-VETERANER: Ole Einar Bjørndalen (t.v.) og Tiril Eckhoff fotografert i forbindelse med VM i Holmenkollen i 2016.

Bjørndalen om Eckhoff: − Må ta den tiden hun trenger

Tidligere kolleger og skiskyttereksperter føler seg sikre på at Tiril Eckhoff (32) kommer sterkt tilbake.

Ole Einar Bjørndalen, som var på landslagene sammen med Eckhoff i en årrekke, har tro på at vi får se 32-åringen på standplass igjen.

– Hun har hatt en veldig lang karriere siden verdenscupdebuten i Kollen i 2011. Og når du er med så lenge så er det mange som en eller annen gang «kommer ut av det». Det ser ut som hun er der nå. Nå må hun ta den tiden hun trenger og bli klar. Det er ikke lurt å begynne for tidlig. Jeg tror Tiril kommer sterkt tilbake og krysser fingrene for at det går bra, sier Bjørndalen til VG.

– Kjipe perioder får man jo i løpet av en karriere, alle sammen gjør det. Det er bare noe man må lære seg å leve med og komme sterkere tilbake. Det håper jeg og tror at hun gjør, sier tidligere skiskytter og NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

Torsdag ble det kjent at Eckhoff må ta en pause fra trening og heller ikke blir å se i konkurranser på en god stund.

Norges Skiskytterforbund skriver i en pressemelding at det er fordi hun har gått gjennom en utfordrende periode.

– Tiril Eckhoff har gått gjennom en utfordrende periode i det siste, og har ikke hatt det helt bra. Hun kan derfor ikke delta på verken treninger eller konkurranser den nærmeste tiden, opplyser forbundet.

Hegle Svendsen mener det er «veldig fornuftig» at Eckhoff tar en pause fra alt.

– Kroppen må fungere godt over tid hvis det skal være vits å stille opp i renn. Så jeg tenker at det er fornuftig å gi Tiril litt mer tid nå.

Kollega Ole Kristian Stoltenberg har samme utgangspunkt.

– Det er trist for Tiril, selvfølgelig, og for norsk skiskyting. For hun er den mestvinnende i verdenscupen og en utrolig dyktig skiskytter. Men jeg tenker at egen helse uansett trumfer alt annet, så det er fullt forståelig og helt sikkert fornuftig.

SØLVGJENG: Tiril Eckhoff tok OL-sølv på blandet stafett sammen med Johannes Thingnes Bø, Emil Hegle Svendsen og Marte Olsbu Røiseland i 2018.

– Dette viser at Tiril, selv om hun har gått som en maskin, så er hun også et menneske som alle oss andre. Livet er opp- og nedturer. Så jeg har bare et stort håp og ønske om at Tiril - og det kommer hun til å gjøre også - reiser seg igjen.

NRKs mangeårige ekspertkommentator Ola Lunde sier dette:

– Hun er ikke i form, da er det naturlig at man ikke får trent. Da er det slik det må bli, sier Lunde og legger til at det er veldig synd, men at man først og fremst må ta hensyn til helsen.

I skiskytterforbundet kan man ikke si når Eckhoff er tilbake.

– Hun får ta den tiden hun trenger, og så vil vi forsøke å følge henne opp på best mulig måte. Så får vi se når hun er tilbake. Det får vi vurdere fortløpende utover, sier landslagssjef Per Arne Botnan.