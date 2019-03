BOMMET - IGJEN: En skuffet Marte Olsbu Røiseland gikk i mål til en 23. plass på normaldistansen. Foto: Jostein Magnussen

Ny nedtur for Olsbu Røiseland: - Ikke dette jeg så for meg da jeg kom til VM

ÖSTERSUND (VG) Hun var den av skiskytterne som hadde vunnet flest verdenscuprenn denne sesongen - før VM. I Östersund har Marte Olsbu Røiseland (28) skutt seg bort i tre konkurranser på rad.

Publisert: 13.03.19 07:18







– Det var ikke dette jeg så for meg da jeg kom til Sverige. Det var ikke dagen i dag heller, sier en alvorstynget Olsbu Røiseland som kjempet med tårene etter normaldistansen.

Hun bidro til norsk gull på mix-stafetten på VMs første dag, men siden har det blitt fire bom på hver av de individuelle konkurransene. En 25. plass på sprinten, en 4. plass på jaktstarten og på normaldistansen endte hun på en 23. plass, slått med 3.26 minutter av Hanna Öberg.

Den svenske gulljenta hadde oppvisning på standplass, og med 20 treff kunne den eksklusive «klubben» med treffsikre kvinner på normaldistansen i VM utvides med én person til 10 medlemmer. Bare to norske er i den, Tora Berger og Linda Grubben.

Det verste av alt er at Öberg gjorde nøyaktig det samme under OL i Pyeongchang i fjor.

Men i år er det Marte Olsbu Røiseland som med sine tre triumfer har vunnet flest renn i verdenscupen. Derfor trodde hun det skulle være mulig å ta sin aller første individuelle VM-medalje. Nå er hun i stedet i ferd med å slippe opp for sjanser.

- Det er ingen krise, men det er ikke bra nok til å kjempe om medaljene. Det var jo det jeg reiste hit for å gjøre. Når man er et stykke unna er det veldig kjedelig, fastslår 28-åringen.

– Det er nært, men langt unna for å si det sånn. Slik har det vært for meg i dette mesterskapet. Det er rett og slett ikke bra nok.

Kjempet med tårene etter nedturen - se video under her

Fem kvinner traff på alt på 15-kilometeren. Lisa Vittozzi var én av dem. Italieneren tok sølvet foran Justine Braisaz, som nøyde seg med én bom.

De fire norske jentene bommet 14 ganger på 80 skudd. Ingrid Landmark Tandrevold ble beste norske med sin 18. plass.

– De største forventningene har jeg nok lagt på meg selv, sier Marte Olsbu Røiseland.

– Jeg var klar over at om man er i form og skyter bra, så er man med og kjemper om medaljene. Jeg var veldig innstilt på å være det, og når man ikke har vært det så langt i mesterskapet er det skuffende. Det mangler det lille ekstra på skytebanen. Jeg har noen konkurranser igjen og må bare prøve å komme meg over dette, sier hun.

Hun vil ta noen runder med Britt Foxell, kognitiv psykolog i Olympiatoppen.

– Vi har jobbet mye gjennom dette mesterskapet, og vi må nok fortsette den jobbingen, sier Marte Olsbu Røiseland.