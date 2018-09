NY MEDALJE: Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva fikk begge IBUs æresmedalje søndag. Dette bildet er fra sommerens avskjedsfest på Hellerudsletta. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Bjørndalen og Domratsjeva hedret med æresmedalje: – Stor stas

SKISKYTING 2018-09-10T02:32:21Z

Søndag kveld ble Ole Einar Bjørndalen (44) og kona Darja Domratsjeva (32) hedret av det internasjonale skiskytterforbundet.

Publisert: 10.09.18 04:32

Skiskytterparet, som ga seg etter denne sesongen, måtte på scenen da 250 personer fra over 50 nasjoner avsluttet det internasjonale skiskytterforbundets 13. ordinære kongress i Kroatia.

– Dette var veldig hyggelig. Det er stor stas å bli hedret med IBUs æresmedaljer, sier Ole Einar Bjørndalen til VG.

Det var IBUs ferske president Olle Dahlin som sto for utdelingen.

Mens 44-åringen hadde en ganske enkel oppgave med å takke for oppmerksomheten etter å ha fått medalje og en nål, hadde kona det travelt. Darja Domratsjeva var nemlig konferansier på kvelden da IBU også feiret 25-årsjubileum.

– Jeg hadde drevet på en stund da IBU ble stiftet, humrer Bjørndalen. Han debuterte i verdenscupen samme år, i 1993.

Skiskytterens eventyrlige karriere startet i Kontiolahti og endte på Simostranda i vår da han måtte gi seg på grunn av hjerteflimmer.

44-åringen trener seg fortsatt ned etter sin aktive karriere. Frem mot jul skal han trappe litt opp igjen på treningsmengden. Han og kona skal delta på en miksstafett i romjulen i Schalke slik at det tyske publikum får anledning til å ta farvel.

Kunne ikke si nei

Da skal «skiskytterpensjonistene» prøve seg mot verdenseliten i et showrenn foran rundt 50.000 tilskuere.

– Jeg ble spurt i vinter om jeg kunne tenke meg å delta på et avslutningsrenn. Det gikk i glemmeboken, men så kom det en ny forespørsel om å gjennomføre en avslutning for tyske fans. Det kan jeg ikke si nei til, sier Bjørndalen og innrømmer at han kommer til å bruke tid på forberedelsene.

– Jeg er jo ikke helt «råtten» i kroppen, men jeg er langt unna det jeg var. Nå har jeg et påskudd for å ta litt tak i treningene igjen. Det er jo treningen som er morsom. Alt det andre er jo masse jobb.

– Kona må vel også trappe opp treningsmengden før romjulsrennet?

– Hun er så lettrent at det er helt utrolig. Darja kunne ha startet i verdenscupen i desember om hun hadde ønsket det, påstår Bjørndalen.

Han har en litt lengre vei til Veltins-Arena i Gelsenkirchen.