Brorens trøst etter Svendsen-sprekken: – Du har reist deg før, du gjør det igjen

Publisert: 23.02.18 15:02 Oppdatert: 23.02.18 17:04

SKISKYTING 2018-02-23T14:02:26Z

PYEONGCHANG (VG) Emil Hegle Svendsen (32) smilte tappert mens han gikk gjennom pressesonen etter stafettsølvet. I enden ventet broren med trøstende ord.

– Du har reist deg før, du gjør det igjen, sa Eurosport-ekspert Morten Hegle Svendsen mens han ga lillebror et solid håndtrykk.

Skiskytterstjernens uttrykk var ikke til å ta feil av etter strafferunde på den siste skytingen i duell med gullvinnerne fra Sverige: Det var følelsen av et tapt gull.

Storebror tror Norges ankermann reiser seg kjapt igjen etter denne nedturen.

– Han har et lite smil om munnen. De tar et sølv, og det kunne like gjerne blitt en femte-sjetteplass, slik som Frankrike. Det er da du skal være skikkelig skuffet. At du taper en duell er fryktelig surt, spesielt med den historien fra Sotsji i bakhodet, men det er det idrett handler om. Det er brutalt, sier Morten Hegle Svendsen - og fastslår følgende:

– Alt i alt har Emil hatt en fantastisk olympisk karriere. Når han får samlet seg, er han nok veldig fornøyd.

Han har et poeng. Svendsen tok i dag sin syvende OL-medalje, og fire er gull.

– Hvordan er det for deg som bror å se på at han misser sånn på standplass?

– Jeg står og følger med i kikkerten, og det er jo kjedelig. Det er det. Det er overhodet ikke noe man har lyst til å se. Men sånn er det. Det var ikke enkelt. Han står der med fryktelig mye vind i ryggen, forklarer den tidligere smøreren.

Tarjei Bø gikk andreetappen, hadde store problemer, men unngikk strafferunden.

– Vi føler alle med Emil. Det vel ingen som har vært i den situasjonen han var i, sier Tarjei Bø i pressesongen etter stafetten.

Bø mener det er forskjell på det som skjedde i Sotsji og nå.

– Da var det vindstille, og stundens alvor som tok ham. Nå tror jeg han var i balanse, men han klarte ikke å mestre den vinden som var. Det klarte ikke jeg heller, sier Bø.

– Var bingo

– Hva sa dere til Svendsen da han kom i mål?

– Vi fortalte han at vi så på skjermen hvor vanskelig det var å skyte. Det første vi sa var at dette var bingo, det var helt umulig. At svensken klarer det bra betyr ikke at det er lett, svarer Bø og fortsetter:

– Det var bare han som var utenomjordisk i den situasjonen. Jeg er glad det ikke var jeg som var i den situasjonen. Det er ikke kult når du merker at du ikke har kontroll på børsa.

Smilene lot vente på seg for de norske sølvguttene.

– Det er jo litt utgjort at når vi først blir kvitt de største konkurrentene så kommer det noen nye opp og forbi. Det er en tomhetsfølelse, fordi vi følte at vi gjorde det vi kunne. Vi gikk for gullet og mistet det, da tar vi ikke helt av heller, sier Bø.

Lars Helge Birkeland gikk førsteetappen for Norge, mens Johannes Thingnes Bø gikk den tredje.