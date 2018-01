SLO TILBAKE: Martin Fourcade spøkte med Johannes Thingnes Bø (t.h.) på pressekonferansen etter fellesstarten i helgen. Foto: Jostein Magnussen

Fourcade med «kjærestespøk» til Thingnes Bø

Publisert: 16.01.18 14:33

SKISKYTING 2018-01-16T13:33:33Z

RUHPOLDING (VG) Martin Fourcade tror sjansene til å slå Johannes Thingnes Bø er større i Anterselva denne uken. For da får nemlig Bø besøk av kjæresten.

– Bra for meg. Da øker vinnersjansene, for han kommer til å bli sliten, spøkte Martin Fourcade etter at Thingnes Bø fortalte at han gledet seg til å se forloveden, Hedda Køvstad Dæhli, igjen .

– Hun kommer ned til Anterselva på torsdag. Hun fikk ikke lov til å komme ned før rennet. Jeg må restituere meg først, sier Bø.

Seieren på fellesstarten søndag vil nok sitte i kroppen en stund. 24-åringen måtte i kjelleren etter at han bommet på et skudd på siste skytingen og fikk Martin Fourcade jagende etter seg. Men det holdt helt inn til sesongens sjette verdenscupseier.

– Moralsk støtte

Også Tarjei Bø og Emil Hegle Svendsen får kjærestebesøk av henholdsvis Gita Simonsen og Samantha Skogrand.

– Vi har fått lov til å få damene inn som moralsk støtte før den siste verdenscuphelgen. Det er lenge mellom hver gang vi ser jentene. Vi er på farten tre uker nå, og så skal vi være igjen i Anterselva før vi tar en uke hjemme. Så går turen til Sør-Korea, sier Thingnes Bø.

Den siste uken før avreisen til OL skal han knapt ut av huset i Oslo hvis ikke han legger turen til Sjusjøen.

– Jeg skal trene bra og ikke ha for mye fri. Da kan du fort miste fokuset litt og sleppe deg litt ned. Jeg kommer til å holde meg inne bortsett fra når jeg er på trening. Uansett skal jeg være der jeg får best treningsforhold, sier Johannes Thingnes Bø.

Ny avtale

Skiskytterforbundet har slitt på sponsorsiden og ble nødt til å gå til oppsigelser. Nå får de drahjelp av Johannes Thingnes Bø (24).

Blant skiskytterne er det fortsatt Ole Einar Bjørndalen som har de feteste avtalene. Slik har det vært i mange år. Men det er blitt ganske enkelt å «selge» inn Johannes Thingnes Bø. 18 verdenscupseirer – inkludert VM-gull – for en 24-åring, det er interessant for mange bedrifter.

– Det begynner å betale seg å være en dyktig skiskytter. Jeg ser på meg selv som en flink fyr som jobber hardt og mye med sponsorene mine. Det er ingenting som kommer av seg selv, sier Thingnes Bø til VG.

I Ruhpolding skrev Bø under en ny sponsoravtale med Hurtigruta Carglass. Firmaet har en personlig avtale med Bø og inngår samtidig et samarbeid med Norges Skiskytterforbund.

Det passer forbundet godt. Etter at Statkraft brått ga seg som hovedsponsor måtte skiskytterforbundet gå til oppsigelser og kvitte seg med nærmere to årsverk for å få budsjettet til å gå opp.

Thingnes Bø er klar på at han ikke har flere avtaler enn han kan håndtere.

– Jeg er jo heldig fordi jeg trives med å jobbe for dem. Mange synes at slikt arbeid tapper deg for energi og er en tidstyv, jeg synes det er artig og er glad for at jeg har muligheten til å styre med dette. Det gir meg bra energi.

24-åringen er faktisk glad for at han kan bruke tid på sponsorene når han ikke er opptatt med å treffe blinkene.

Vil gi noe tilbake

– Jeg er en fyr som må ha noe å gjøre mellom øktene. Jeg liker ikke å lese bøker, men å kunne prate med mine samarbeidspartnere og gjøre seg fortjent til de sponsorpengene en får, har jeg stor glede av. Jeg forsøker å gi noe tilbake – og kanskje mer enn det som står i avtalene – for at de skal føle seg fornøyd.

Hvis du ikke har noe å gjøre så havner du fort på defensiven. Det er likheter også. De driver jo «toppidrett» i sine bransjer, sier Thingnes Bø om sine samarbeidspartnere.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!