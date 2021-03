VISTE KLASSE: Lukas Hofer er ikke så ofte på pallen. I dag kunne han ta plass øverst etter en sjelden triumf i Östersund. Foto: Anders Wiklund/TT

Tok første triumf på syv år - norsk thriller om sammenlagtseieren

Syv år har gått siden Lukas Hofer (31) tok sin første verdenscupseier. I dag kom den andre.

Av Jostein Magnussen

31-åringen var helt suveren på sprinten i Östersund og satte sammen et perfekt løp med rask og god skyting. Og i dag var han raskere i sporet enn Johannes Thingnes Bø, han som alltid har beste skitid.

Hofer tok sin første seier på en sprint i Anterselva i 2014 og viste form med 10 treff og 3. plass på sprinten i Nove Mesto i forrige uke.

Johannes Thingnes Bø fikk en grusom start på sprinten med to bom på den første skytingen.

– Det er for dårlig å gjøre den feilen her, konstaterte NRK-ekspert Ola Lunde etter å ha sett en serie gjennom kikkerten som var for lav på liggende skyting.

Så viste Thingnes Bø klasse da han feide ned alle blinkene på stående og det på 24 sekunder.

Fem treff på stående ble vesentlig for 27-åringen.

– Jeg må være glad for at jeg får det resultatet jeg får. Hadde jeg bommet på stående i tillegg, hadde jeg vært i trøbbel. Nå blir det ikke så mye jeg må hente inn i morgen på jaktstarten, sier Thingnes Bø til NRK.

Sturla Holm Lægreid skjøt fullt men gikk for sakte til å kunne true Hofer. Nærmest av de norske kom Tarjei Bø. I mål var han 14,4 sekunder bak. Det holdt til en 3. plass. Sebastian Samuelsson tok 2. plassen, vel 10 sekunder foran Bø.

– Hadde flaks

Før sprinten skilte det syv verdenscuppoeng fra Johannes Thingnes Bø ned til Sturla Holm Lægreid. Det dramaet lever videre i beste velgående frem mot lørdagens jaktstart og søndagens fellesstart.

Nå er forspranget krympet til fem poeng ettersom Holm Lægreid ble nummer 6 og Thingnes Bø nummer 7 i dag.

– Det var tungt i dag og begynte å tape litt på førsterunden og enda mer på siste. Kroppen var ikke i sin beste form. Jeg hadde flaks som ender foran Johannes, sier Sturla Holm Lægreid til NRK.

– Det var nok en gang en kjedelig ligg-serie, ellers er alt veldig bra. Jeg bommer to, og det gnager. Jeg reddet meg inn på stående skyting som forrige helg. Det er en viktig serie, og det er jeg glad for, sier Thingnes Bø.

Med dagens resultat har Thingnes Bø vunnet sprint-cupen denne sesongen.

Johannes Dale tok en 8. plass, Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer 12.